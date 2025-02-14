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    中選會累計收51案立委罷免案 罷免綠委王美惠團體昨天悄送件

    中選會。（資料照）

    中選會。（資料照）

    2025/02/14 10:50

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，中選會表示，截至昨天共收到54件罷免案，其中51案為立委。值得注意的是，昨天共新增5案罷免案，但除了罷免藍營立委陳超明、邱鎮軍、綠營黃捷、許智傑的團體公開受訪並完成送件程序，另有一案悄悄地遞件，據了解，該案為嘉義市民進黨立委王美惠的罷免提議書。

    各地罷免國民黨立委的民團分兩梯次遞交第一階段提議書，首梯次送出19案，第2波陸續送出13案。罷團昨天送出苗栗縣第1、2選區立委陳超明、邱鎮軍第一階段罷免提議書至中選會，另有罷團送交民進黨立委黃捷、許智傑等罷免案。

    陳超明昨指出，他以平常心面對，更不會畏懼，真正有做事的人禁得起檢驗；他也呼籲發起罷免的團體，不要用少數霸凌多數民意，假民主之名行民進黨獨裁之實。邱鎮軍則回應，整個事件都是按照民進黨的劇本，呼籲民進黨不要躲在民團後面，整天只會做無意義的事；賴清德總統應以大局為重，趕快懸崖勒馬，不要當家鬧事。

    黃捷表示，這次大罷免中，她是唯一被同班人馬罷免兩次的人，但她仍絕對尊重公民表達意見的權利。天道酬勤，她會努力用成績通過罷免的檢驗，「也相信高雄市民都是我的後盾，罷免戰是我成長的養份」。許智傑說，尊重民團表達權利，這次罷免案也是對他的檢驗，他會端出政績正面迎戰，「相信高雄選民會給我肯定，繼續讓我服務高雄。」

    中選會表示，截至昨日共收到51案立委罷免案。據統計，國民黨、泛藍無黨籍立委共有34位，民進黨立委則有16位（民進黨立委吳沛憶有2案）。

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