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    傅崐萁喊普發1萬現金 林俊憲：包牌亂象又要重演一遍了嗎？

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/02/14 11:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨12日要求政府還稅於民，普發現金1萬元，對此民進黨立委林俊憲表示，傅總召又跳出來喊要普發現金1萬元，包牌亂象又要重演一遍了嗎？預算先送出來再講後面的事啦！

    林俊憲在臉書PO文表示，要不要普發現金留待民意決定，但他覺得有必要超前部署，把前年普發時藍白的包牌話術整理出來，先幫大家接種「造謠疫苗」，林俊憲印象最深的就是當時民眾黨大肆炒作，普發現金要「舉債」，連國民黨也上車，他們會不會故技重施？沒關係，就再解釋一次。

    林俊憲指出，動用國家的錢有法定程序，去年度超徵的要到今年7月決算後才能動用。看出關鍵了嗎？國民黨要發一定會趕在決算前，否則照罷免時程估算，馬上要投票了，此時喊發錢不就是為了這個？所以，如果傅總召急著在7月前發，依法勢必得靠短期舉債因應，等到7月決算可以動用去年謄餘後再償還。

    林俊憲直言，當時民眾黨就抓著短期舉債這點，利用資訊落差瘋狂攻擊。況且史上素質最差的一屆藍白立委，連預算審查都能搞到自己進退兩難了，他們會懂政府會計嗎？他看很難，最後，還是一樣那句「預算先送出來再講後面的事啦！」

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