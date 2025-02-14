廖偉翔衝新光三越氣爆現場開直播犯眾怒 吳靜怡：被罷免後可當網紅

國民黨立委廖偉翔跑到台中新光三越氣爆現場開直播引發眾怒。（圖擷取自臉書）

2025/02/14 09:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越昨天發生氣爆事件，造成4死31傷，國民黨立委廖偉翔竟然跑去現場直播，引發眾怒。對此媒體人吳靜怡表示，為什麼廖偉翔要被罷免？不是盧媽媽教不好，而是廖偉翔更適合去當記者，帥氣網紅，多好！

吳靜怡在臉書PO文表示，盧秀燕都還沒到現場，廖偉翔急著開直播幹嘛？有，有幫忙，開直播，跟媒體連線，移三角錐，立委應該做的事，就是「解決公安問題」問問新光三越憑什麼沒有提出施工申請就施工？還是全台灣的新光三越都是如此？應該要求介入調查，又或者是台中市市政府是否管理鬆散？導致新光三越樓層動工居然沒有提出施工申請就施工！

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吳靜怡直言，廖偉翔立委的一句：「好險」、助理的那句：「你差點害罷免團體沒事幹了！」刪除醫療動能相關的預算、刪除消防相關的預算，請問廖偉翔和你那些濕滑落試萁的萬惡夥伴們，「好險」了嗎？好險沒有再度發生連續型的工安意外，消防設備沒升級、醫務量能沒升級，誰來扛，為什麼廖偉翔要被罷免？不是盧媽媽教不好，而是廖偉翔更適合飛翔去當位記者、帥氣網紅，多好！

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