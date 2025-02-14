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    亞冬運代表團遭中媒、國台辦矮化稱謂！ 陸委會：歪曲違反「奧會模式」

    第9屆亞洲冬季運動會今落幕，對於中國媒體報導及國台辦發言人講話，未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而是用「中國台北」，陸委會表示，明顯違反「奧會模式」，政府嚴正譴責，也呼籲停止政治操作。 （資料照）

    第9屆亞洲冬季運動會今落幕，對於中國媒體報導及國台辦發言人講話，未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而是用「中國台北」，陸委會表示，明顯違反「奧會模式」，政府嚴正譴責，也呼籲停止政治操作。 （資料照）

    2025/02/14 08:44

    〔記者鍾麗華／台北報導〕第9屆亞洲冬季運動會今（14）日在中國哈爾濱落幕，對於中國媒體報導及國台辦發言人講話，未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而是用「中國台北」，陸委會表示，作為此次國際賽事主辦方，中國國台辦卻以「中國台北」的錯誤稱謂矮化我方，明顯違反「奧會模式」，政府嚴正譴責，也呼籲停止政治操作。

    中國國台辦12日召開例行記者會，發言人朱鳳蓮指稱，「我們歡迎中國台北代表團參加第9屆亞洲冬季運動會，對中國台北選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀」。

    國台辦記者會上，有台灣媒體提問，中方報導及國台辦發言人講話，未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而是用「中國台北」一詞，朱鳳蓮則稱，「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。

    對此，陸委會強調，針對中共國台辦發言人歪曲違反國際體育賽事「奧會模式」，矮化我參加亞洲冬季運動會代表團，嚴正抗議。

    陸委會表示，中華民國是主權獨立的國家，有民選的總統、民主法治的政治制度，本次我國組團參加亞冬運，係依據「奧會模式」，由中華奧林匹克委員會籌組代表團，並以「中華台北 Chinese Taipei」名稱參賽，享有與其他國家奧會相同的地位和權利，與中國毫無關係。

    陸委會指出，作為此次國際賽事主辦方，中國國台辦卻以「中國台北」的錯誤稱謂矮化我方，明顯違反「奧會模式」，政府嚴正譴責，也呼籲停止政治操作，這些矮化及統戰作法改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實，也無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感。

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