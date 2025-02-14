黃國昌罵人抹紅民眾黨 黃智賢列爭議言行酸爆「神鬼輪替」

針對黃國昌罵人抹紅民眾黨，黃智賢發文列出黃國昌從政以來的爭議言行，並諷刺黃國昌「神鬼輪替」、「神也是你鬼也是你呀！」（資料照）

2025/02/14 08:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對民眾黨前主席柯文哲近日被週刊爆料，在競選總統期間疑似透過幕僚與中方高層接觸，民眾黨代理主席黃國昌怒批「抹黑不夠，還抹紅」，媒體人黃智賢對此發文列出黃國昌從政以來的爭議言行，並諷刺「神鬼輪替」、「神也是你鬼也是你呀！」

針對黃國昌罵人抹紅民眾黨，黃智賢在臉書發文諷刺「神也是你鬼也是你呀！」並指黃國昌罵她是紅媒，「要把我驅逐出台灣的不就是你？當時，你罵我，可罵得歡呢！口水亂噴，還嫌蔡英文對我不夠狠。你跟館長比較兇殘」。

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黃智賢也質疑，黃國昌昔日「靠當民進黨側翼，換來蔡英文禮讓你，不准沈發惠選，成就你小人得志，當選立委的，不正是你？」她也直言「做民進黨側翼，我一生不做。但你經驗老道，可不是？你自己愛做，卻四處潑糞，好逼得人不敢拆穿你？」

黃智賢也諷刺，「前民眾黨主席柯文哲之前一直抹紅新北市長侯友宜。果真，不是一家人，不進一家門。靠太陽花台獨混得風生水起。靠抹紅別人，獨領風騷」。

黃智賢也質疑黃國昌，「現在你的目的，只是吃掉藍的盤。努力累積更多仇恨，讓國民黨多被罷掉幾席。這樣，你就佔據地盤，佔地為王。還威逼任何人，不准批判你。否則，居然就是民進黨側翼。民進黨側翼，那不就是你？」

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