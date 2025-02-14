新北七星罷團支援金馬收件 罷洪二階攜手桃園罷牛跨區動員

罷免新北市藍委廖先翔的「七星齊心斷翔」宣布本週起，每週六、日上午9點至中午12點，於汐止火車站代收罷免藍委陳玉珍、陳雪生的提議書，支援金馬前線。（罷團提供）

2025/02/14 00:06

〔記者董冠怡／新北報導〕「馬祖剷雪大隊」發起連署罷免連江縣國民黨籍立法委員陳雪生，領銜人林火孟今聲明指一階提議書最低門檻117份，呼籲馬祖鄉親勇敢加入。罷免新北市藍委廖先翔的「七星齊心斷翔」宣布本週起，每週六、日上午9點至中午12點，於汐止火車站代收罷免藍委陳玉珍、陳雪生的提議書，支援金馬前線，並經反共護台志工聯盟送回剷雪手中。

「齊心斷翔」一階提議書已於10日送至中央選舉委員會，25天內完成查對，期間仍會持續收件一階提議書和聯絡同意書，預防補件所需和蓄積二階能量，同時徵求更多志工、友善店家，擴大合作連署站點，最慢3月中旬啟動二階，目標40天收取4萬份連署書、另預留20天造冊。

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罷免北海岸選區藍委洪孟楷的「罷洪！！刻不容楷」說，林口連署點也有協助金門收件，團隊擴大後，不排除連別區一併協助，並預告待二階開始後，將與罷免桃園第一選區（蘆竹、龜山、桃園區15里）藍委牛煦庭的「桃園罷牛X淘汰牛氓」合作，互相協助收取連署書，地點位於龜山上野屋日本料理、林口文化北路連署站2處，跨區聯合行動更有效動員。

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