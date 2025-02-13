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    解決總預算爭議 韓國瑜擬下週協商總預算

    立法院長韓國瑜。（資料照）

    立法院長韓國瑜。（資料照）

    2025/02/13 23:04

    〔記者劉宛琳／台北報導〕為解決總預算爭議，行政院長卓榮泰今天中午與立法院長韓國瑜會面，會後政院表示，卓、韓都同意在總預算送出立院前，找到妥適解方。立法院表示，韓國瑜將儘速邀集各黨團召開協商；據了解，協商時間應訂在下週。國民黨團總召傅崐萁表示，院長召集協商，國民黨團會參加。

    據了解，行政院昨晚通知韓國瑜今天中午會面，卓榮泰在會中表達賴清德總統的呼籲與對總預算的憂心，而韓國瑜也正面回應自己願意召集協商，盼能化解僵局，但不可能因為行政院要求就主動召集協商，必須由民進黨團案照程序提出需求。

    立法院表示，日前總統邀集五院會商國政，會中相關院曾提及年度中央總預算審查後對於各院運作之影響，因此允諾帶回相關意見並邀集朝野溝通。稍早亦已收到立法院民進黨團來函，院長將儘速邀集各黨團，針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，召開協商。

    傅崐萁表示，他不知道召集協商的內容是什麼，所以無法評論。但所有三讀通過的法律都是經過冗長的議事程序和議事規則，還沒看過三讀後的東西可以拉回來協商；他也認為，立法院沒有這個權力，他看不出「立法院職權行使法」和議事規則有哪一條可以這樣做。

    立法院相關人士表示，總預算已經三讀，協商也並不代表要改變三讀的結果；而這個三讀的協商重點，應該是要針對韓國瑜希望政院不要覆議，行政院要彌補預算，就算不一定談出一個結果，但應該會有一個大家都能接受的方向，再把總預算送出去，行政院再來提追加預算並解凍預算。

    該人士表示，現在主計總處還沒有把他們算出的結果送來，而主計總處算的也和立法院算的不一樣，這個協商就是把兩方計算遇到的問題拿來對照，因為雙方落差很大，在總預算送出前能溝通的就是這部分。

    而立法院原本明天要送出總預算，據了解，正在進行最後校對，「原則上」完成後明天應該就會送交印刷所印製後送出。不過，由於韓國瑜打算在下週才召集協商，明天是否順利送出仍是未知數。

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