國民黨凍結消防署9219萬卻喊普發1萬 柯昱安酸：厲害了我的黨

消防署加強救災救護工作業務費被凍結9219萬，提案人是國民黨立委徐欣瑩、張智倫、牛煦庭。（截自林智群臉書）

2025/02/13 23:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白大刪預算，其中，消防署加強救災救護工作的業務費9219萬被凍結。民眾黨前文宣部主任「小牛」柯昱安今天（13日）質疑，消防署業務費用被凍9千萬元，國民黨竟優先修法每人普發1萬，直呼「厲害了，我的黨」。

林智群在臉書曬出截圖，提案人分別是國民黨立委徐欣瑩、張智倫、牛煦庭，凍結消防署加強救災救護工作的業務費高達9219萬，審議日期為2024年12月23日。林智群說，「因為有大善人捐了400萬後勤照護車給桃園市消防局，所以結論就是凍結消防署加強救災救護工作的業務費？捐400萬卻害消防預算被凍9200萬元」。

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對此，柯昱安質疑，消防署業務費用被凍9千萬，然後現在要優先修法每人普發1萬，他狠酸，「厲害了，我的黨」。貼文曝光，掀起網友熱議，「掏空台灣是國民黨的第一步」、「韓國瑜別再擺爛了」、「對於我們老百姓來說，把錢用在對的事情上面比給我們一人一萬塊來的重要很多很多很多」、「王紅薇還刪消防頭盔的預算呢！」

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