深藍離島也罷藍委 民團「馬祖剷雪大隊」發起罷免立委陳雪生

馬祖民間團體「馬祖剷雪大隊」發動罷免國民黨立委陳雪生。（資料照）

2025/02/13 22:07

〔記者盧賢秀／新北報導〕民間團體「馬祖剷雪大隊」今天發表聲明，認為立委陳雪生13年來在立法院表現，長期被公民團體批評不及格，打評不及格、待觀察，還被法院判決性騷擾立院的同事，仍毫無悔意，發動罷免陳雪生。陳雪生回應，不知道有罷免，沒有意見。

「馬祖剷雪大隊」發表清除長年積雪聲明指出，連江縣政府財政能力貧弱，各種建設經費都仰賴中央的補助，現在馬祖觀光遇到了瓶頸，陳雪生作為民意代表，本應請中央協助馬祖，他卻在立法院大刪各部門預算，把馬祖的發展逼到了絕境。

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此外，陳雪生前後當了8年縣長、13年立委，霸佔馬祖資源，面對異議者，便向異己的親友施壓，利用緊密的在地親屬關係，掌控馬祖人，其作風讓民風純樸的馬祖變了樣。立法委員應該傾聽民意、理性問政，但陳雪生在立法院的表現，長期被公民團體打評不及格、待觀察，因此發起罷免雪生，希望馬祖的發展可以更好。

他們知道，罷免第一階段提議人數需117人，但馬祖地區人際關係緊密，提議人須承受非常大壓力，不是件容易的事，因此花了很長時間秘密、跨島串聯，並保密提議人資訊。

「馬祖剷雪大隊」領銜人林火孟指出，成員是由許多熱愛馬祖的鄉親所組成，隊員來自各行各業，年齡層横跨老、中、青世代，遍及馬祖四鄉五島，及現居在台北、桃園和台中的馬祖人，因為深愛馬祖，所以站出來，希望鄉親勇敢簽下連署書，郵寄到台中市北屯區大連路一段74號。

不過陳雪生表示，不知道有民間團體提出要罷免他，也沒有意見。

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