韓國瑜同意總預算送出前協商？ 傅崐萁：無所知悉 無從回答

國民黨團總召傅崐萁（中）。（資料照）

2025/02/13 21:45

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今中午與立法院長韓國瑜會面，行政院晚間表示，卓榮泰、韓都同意在總預算送出立院前，找到妥適解方。國民黨團總召傅崐萁表示，「I never heard that！我完全無所知悉，所以完全無從回答」。

對於賴清德總統呼籲，希望總預算案在送出立法院前，能舉行朝野協商，以找到妥適解方的立場，行政院表示卓榮泰、韓國瑜都同意朝這個方向進行。

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對於是否會參與協商，傅崐萁表示，所有三讀通過的法律都是經過冗長的議事程序和議事規則，還沒看過三讀後的東西可以拉回來協商，「我沒有聽說過」。他說，立法院沒有這個權力，他看不出「立法院職權行使法和議事規則有哪一條可以這樣做。

國民黨團書記長王鴻薇表示，現在接收到的是行政院的片面說法，目前還不能夠了解真正的狀況，等到韓國瑜那邊有沒有召集再說，「我們還沒有收到院長要開協商的通知」，她無所知悉此事，無法評論。

對於若民進黨團提出協商需求是否會參與，王鴻薇表示，總預算已經三讀通過，立法院是合議制，即便他們作為黨團幹部也不可能去隨便同意。

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