川普認同「烏克蘭入北約不實際」 廖宏祥：台灣應相當謹慎

美國總統川普與俄羅斯總統普廷通話，兩人同意協商結束烏俄戰爭，可能會在沙烏地阿拉伯會面。（路透）

2025/02/13 23:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日出席在北約（NATO）總部舉行的烏克蘭軍事盟友會議，表明烏克蘭想將邊界恢復到2014年之前舊國界，即俄羅斯併吞烏東及克里米亞半島前，是不切實際目標。美國總統川普也認為烏克蘭加入北約並不實際。軍事專家分析，美國要烏克蘭放棄俄羅斯已占領的領土，但以戰爭改變疆界是違反國際法的。川普此舉是讓普廷對誰可以加入北約擁有否決權，川普提出的和平計，與中國在2023年提出的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」相近，未來台灣應相當謹慎。

川普在赫格塞斯發表談話後，在白宮橢圓形辦公室與媒體談話時提及，他同意赫格塞斯的觀點，「我想這大概是對的」。12日更說，他已與俄羅斯總統普廷通電話，且兩人可能在「不遠的將來」赴沙烏地阿拉伯會晤。

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對此，曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座廖宏祥今天說，美國防部長要烏克蘭放棄俄羅斯已經占領的領土，但是以戰爭改變疆界是違反國際法的，例如「赫爾辛基最終法案」和「聯合國憲章」第2條和第51條。

廖宏祥分析，川普「先」和普廷電話談了90分鐘，再和烏克蘭總統澤倫斯基談50分鐘，這件事就已經表明川普是站在俄羅斯那邊，烏克蘭只是被告知而已。而且川普要其它北約國家自己維護烏克蘭和平和提供烏克蘭所需要的軍事援助，美國不再介入。

廖宏祥研判，北約國家派地面維和部隊在烏克蘭，假如再度爆發戰爭的話，美國將不會援引北約第5條條款集體自衛權，幫助維護北約國家安全，亦即未來歐洲國家要自行對付俄羅斯入侵。殊不知美國在911恐怖攻擊之後，曾援用該條款，要求北約國家共同出兵阿富汗，現在則是明顯的背叛。

廖宏祥提及，美國防部長在布魯塞爾不斷強調，美國要集中注意中國的威脅，該說法只是話術而已，主要目的是為避免引起國內反彈。川普再度強調和普廷的私交，並且兩個人要互相訪問。反觀澤連斯基沒有這樣的待遇，川普把私交和國家利益與國際談判混為一談，突顯其無知。

廖宏祥進一步說，川普反對烏克蘭加入北約組織，雖然美國前總統拜登與所有的北約國家，都支持烏克蘭在戰爭結束後可以加入。川普此舉是讓普廷對誰可以加入北約擁有否決權。

據分析，美國基本上是給烏克蘭最後通牒，只能夠接受美國和俄羅斯談判的所有條件，沒有轉圜餘地也就是說烏克蘭不能加入北約，沒有得到歐洲和俄羅斯的安全保證，未來俄羅斯若再度發動攻擊，烏克蘭只能單獨面對。

「克里姆林宮現在應該是開香檳慶祝了！」廖宏祥直指，從目前情勢發展看來，最擔心的應當是北歐、波羅的海三國、波蘭這些國家。某種程度俄羅斯迫切需要停戰，因為其軍工產業和經濟都無法持續，但是川普政府沒有意識到這一點，任普廷予取予求，川普這不是談判，而是被普廷玩弄於鼓掌之間。

廖宏祥提醒，台灣也應當擔心在對川普幾乎毫無槓桿施力的情況下，未來局勢將如何演變？尤其川普現在提出的和平計劃，與中國在2023年提出的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」幾乎完全一樣，台灣應當非常謹慎。

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