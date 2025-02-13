化解總預算僵局 卓榮泰今與韓國瑜進行午餐會

行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰在今天中午與立法院長韓國瑜會面商討總預算議題。（中央社資料照）

2025/02/13 20:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕中央政府總預算案僵局未解，行政院長卓榮泰持續與立法院長韓國瑜溝通，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會上表示，卓揆與韓國瑜持續聯絡，相信很快就會見面溝通，相關細節尊重韓國瑜辦公室，因此不便透露。行政院晚間證實，兩人已於今天中午舉行午餐會，就總預算再度溝通。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆在今天中午與韓國瑜會面商討總預算議題，對於賴總統曾呼籲，希望總預算案在送出立法院前，能舉行朝野協商以找到妥適解方的立場，卓、韓兩位院長都有相同想法，也同意朝這個方向進行，並希望能有好的結果，讓國家能夠穩定發展。但相關的細節，尊重韓國瑜辦公室，行政院不願透露。

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政院人士日前即透露，卓揆在10日五院會商結束後，隨即傳訊息聯繫韓，若有需要他願出席參與朝野協商，之後仍持續與韓國瑜保持聯繫，今天中午終於會面。不過，對於兩人今天會談，是否談到總預算案明天如期送到行政院以及朝野何時協商，行政院並不願透露。

對於朝野協商的共識，是否代表立法院明天不會將總預算案送至行政院，黨政人士指出，雙方已達成共識，但召集朝野協商是立法院長權責，後續執行方式尊重院長韓國瑜處理。

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