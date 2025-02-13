醫護人員考選再精進 考選部、衛福部與教育部將共建小組

考試院長周弘憲（左六）今率副院長許舒翔（左五）、秘書長劉建忻（左四）、考選部長劉孟奇（左三）、銓敘部長施能傑（左二）及保訓會主委蔡秀涓（左一），共同拜會行政院長卓榮泰，強化考試院和行政院的合作。（考試院提供）

2025/02/13 20:19

〔記者林曉雲／台北報導〕為確保醫護人員考試命題品質，考試院長周弘憲今率副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑及保訓會主委蔡秀涓，共同拜會行政院長卓榮泰，雙方決議將由考選部、衛福部與教育部共建小組，投入所需資源，使試題內容切合實務運作，遴選質量俱足的醫護專業人力。

為促進考試院與行政院的溝通合作，精進國家考試與人事法制等業務，周弘憲於今（13）日下午率隊拜會卓榮泰，就多項考用議題交換意見，兩院達成共識，將就精進醫護人員考試選才效能、研商特定類科錄取不足額問題、用人機關參與選才及招募、擴大推動電腦化測驗運用，及地方和中央職務列等的衡平調整等議題，共組跨院工作平台來合作推動。

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考試院秘書長劉建忻會後說明，周弘憲於會中表達，兩院因業務高度關聯，歷來已有密切的互動，但國家考試及人事法制，必須隨時配合用人機關業務的實際變化和人力需求做出因應調整，同時也要積極因應民間就業市場衝擊公務人力招募、新世代學習與工作習慣改變等問題，考試院為各機關甄拔適任人才，應以考用合一為要務，期盼兩院間能擴大對話與合作範疇，讓用人機關能以專業及實務經驗，來協助縮短考用落差。

劉建忻表示，今日會談達成多項共識，就近年公務人員考試部分類科發生明顯錄取不足額現象（如土木工程類科），兩院將責成相關部會建立院際平台，自考選端、用人端及教育端共同著力改善；針對用人機關參與選才及招募，將請各用人機關適時檢討對應類科的考試科目、命題大綱與應考資格，向考選部反應用人需求；考選部也將邀請用人機關共同參與國考宣傳，吸引優秀人才的投入。

此外，針對以電腦實施測試以符合新生代習慣，兩院將合作投入必要資源，支持國家考試電腦化測驗的持續推廣，並研議擴大運用範圍至其他政府機關考試；而為使中央地方各機關組織編制人力符合業務推動所需，考試院銓敘部與行政院人事行政總處已組成工作圈，將加速通盤檢討職務列等及配置。

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