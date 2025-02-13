兩岸觀光涉公權力事項 陸委會：「小兩會」無可取代

陸委會今日強調，觀光事涉公權力，小兩會無可取代。（圖擷取陸委會臉書）

2025/02/13 20:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部日前宣布，擬開放上海、福建民眾來台團體遊，台灣政府主張須先經觀光「小兩會」協商，中國國台辦則認為，小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件。陸委會今日強調，觀光事涉公權力，小兩會無可取代。陸委會發言人梁文傑受訪也表示，兩岸觀光品質要做好，須由觀光小兩會先談。

國台辦發言人朱鳳蓮12日嗆聲，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨的干擾阻撓，不在於「小兩會」有無溝通，「小兩會」溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件。「我們不反對兩岸旅遊恢復後，小兩會就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假藉小兩會溝通之名，行阻撓大陸居民赴台旅遊之實」。

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朱鳳蓮指稱，中方於春節前宣布將恢復福建、上海居民赴台團隊遊後，民進黨的種種表現再次說明，他們根本沒有歡迎中國民眾赴台旅遊、恢復兩岸旅遊交流的誠意，有的只是編造說詞欺騙台灣民眾和業者、企圖向中國甩鍋卸責的政治算計。

關於我方關切的重點，梁文傑在陸委會記者會說，過去中客來台很熱烈時有一條龍、低價團及分配問題。中國所有組團社都有官方背景，這些旅行社要給台灣哪些旅行社承接，中間是有灰色地帶的，這些都要經過討論後，才能將兩岸觀光品質做好，所以要由觀光「小兩會」先談，台旅會已透過相關管道向海旅會表達要談的意願。

針對中共將責任推給台灣政府，陸委會強調，「小兩會」是兩岸商定兩岸觀光的專責單位，涉及公權力且行之有年。經由「小兩會」的溝通、把關，國人對恢復中客來台觀光後的穩定、品質、公平、安全等問題，才能放心。

陸委會指出，「小兩會」溝通是基於實務需要，讓政策實施順利通關，而非政治「卡關」。為爭取台灣整體最大權益，請旅遊業界及國人支持政府，也呼籲中方儘速正面回應我方溝通要求，落實恢復兩岸觀光政策。

此外，去年12月5日台旅會原本有一團要赴中國參訪，卻因旅費不足臨時取消，是否當時有成行，兩岸觀光早就通了？梁文傑說，去年11月台旅會有幾名董事規劃赴中參訪，順道拜會海旅會，這是屬於參訪交流性質，與「小兩會」正式協商是不同的，既然性質不同就不要混為一談。

針對去年90多件中國人士來台踩線，福建、上海踩線團是否仍可申請來台？梁文傑回應，90多件都是專業交流，這是純粹民間交流，跟中方宣布的中客踩線團是不同的，不要混為一談。簡單來說，踩線團有一種是純粹民間交流，另一種跟中方政策相關的踩線團，這是不一樣的。最近台北旅展將舉辦，也有不少中國業者申請來台參加。

陸委會指出，「小兩會」溝通是基於實務需要，讓政策實施順利通關，而非政治「卡關」。（圖擷取自陸委會臉書）

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