北市府併團申請上海賞燈團來台 陸委會3度封殺理由曝

陸委會發言人梁文傑今日強調，北市將兩團併成一團提出申請，兩個團原已不准，不會因為併成一團就准。 （記者陳鈺馥攝）

2025/02/13 18:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府申請上海官員來台參加台北燈節，第一團及第二團相繼被駁回後，北市府再度申請邀上海市文旅局副局長金雷等11人參加燈節閉幕式，近日再遭陸委會封殺。陸委會發言人梁文傑今日強調，北市將兩團併成一團提出申請，兩個團原已不准，不會因為併成一團就准。

據透露，2025台北燈節於2月2日至2月16日登場，中國上海市在燈節展區佈置一個「樂遊上海」大型廣告物，以投放燈光方式宣傳上海旅遊，並非製作傳統花燈參展。

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離譜的是，台北市政府處心積慮邀中共官員來台，上海台辦主任金梅、上海文旅局副局長金雷等二團申請案被駁回後，北市府仍不放棄，竟然將二團併成一團，「換湯不換藥」三度提出申請，遭陸委會駁後，便出面質疑中央阻擋兩岸交流。

梁文傑在陸委會例行記者會指出，這一次台北市幫上海方面申請三個團，一個是上海台辦、上海文旅局、燈會專業人員，上海台辦、文旅局兩團分別不准，台北市就把兩團併成一個團又申請一次，兩個團原本就不准，不會因為你併成一團就准。

梁文傑批評，每天申請案件非常多，不希望台北市政府相關的申請案，每次都拿出來在新聞做討論，這對兩岸交流沒有好處，也沒有必要敲鑼打鼓，「難道你申請政府就一定要准嗎！」

梁文傑強調，該申請案並不涉及觀光踩線，並不會因為併成一個團就准，因為駁回理由還存在。而且我方針對每一個案都會考慮，每天都有很多申請案，不會因為是台辦就不准。

關於該團成員有問題及政府審查原則標準？梁文傑說，如果台辦官員要來台，政府基本上會要求約晤，談國人人身安全的通報等，如果對方不願意，就不會允許來台，這是基本原則。

此外，前幾天湖北省武漢台辦主任有來台參加苗栗燈節活動，對方也有接受陸委會的約晤？梁文傑回應，當然是有約晤，但內容不便透露。

台北燈節於2月2日至2月16日舉行，中國上海市在燈節展區佈置一個「樂遊上海」大型廣告物，以燈光宣傳上海旅遊。 （記者陳鈺馥攝）

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