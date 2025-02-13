東華大學理工一館震後燒光被監院糾正 校方回應了

東華大學理工一館D棟起火燃燒，學校今天被監察院糾正。（民眾提供）

2025/02/13 18:39

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0403地震竟釀火災延燒22小時 監委查出東華理工館化學品貯存不當

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學理工一館實驗室在去年0403地震時，實驗室化學品櫃子傾倒釀成大火，火勢持續一天一夜燒光理工一館D棟。監委賴鼎銘等3人提案糾正東華大學，要求加強實驗室管理。對此東華大學表示，將加強建物耐震及實驗室消防設施、建置化學品等管制物品管理系統等。

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去年0403地震後，因火場內有大量「禁水性化學物質」，無法使用水或泡沫灌救，加上震後交通受阻，外縣市化學消防車來不及馳援，造成火勢連燒22小時才撲滅，大火讓整個理工學院一館D棟燒毀，化學系受損慘重，實驗室及研究資料等心血毀於一旦。

監察委員賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津實地履勘調查，發現理工一館B棟物理系於第一時間掌控火勢，但D棟化學系卻因實驗室內化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定、未設置化學品清單、未適當執行應變等原因，造成消防人員難以進行災害搶救，再加上管線連通，造成化學反應爆炸，造成理工一館D棟損毀。

監委認為，教育部早在2019年4月編訂「學校實驗室一般注意事項及安全指引」、職業安全衛生法等相關規定，東華大學管理疏失造成阿火，依法提案糾正，於監察院教育及文化、內政及族群委員會聯席會議通過。

東華大學校長徐輝明說，監院糾正案學校虛心檢討，後續改善措施包括依據教育部「學校實驗室一般注意事項及安全指引」，加強實驗室內控稽查管理；未來也會透過教育部化學品管理系統，除了列管毒性化學物質，也將針對化學品新建採購管理制度，建立完整職安管理系統；同時評估造成火災原因「禁水性物質」，設置儲存專區，專區內將有初期滅火設施設備。

由於學校位於地震帶，校方說，將改善現有各實驗室排放化學氣體的管線，增加建物及電線評估安全管理機制，新設安全衛生一級管理單位並增加人力；此外，災後也聯繫環境部化學物質管理署北區環境事故專業技術小組，爭取於校內駐點，預計2026年設置，提供花蓮地區化學災害防治。

針對理工一館新化學館的新建進度，校長徐輝明說，新館規劃已完成，已將可行性評估報告書提交教育部審查，但原定今年9月落成的新館已確定來不及，未來新館將以智慧化最高安全標準打造，確保化學系師生在安全無虞的環境下教學研究。

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