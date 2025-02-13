又出包？新北罷綠委團體擺攤不收連署書 挨批為抄名冊演戲

罷團「新北大掃除」也推動罷免新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘，但近日頻傳爭議事件。（民眾提供）

2025/02/13 19:03

〔記者陳奕劭／新北報導〕反制民團大罷免藍委，罷團「新北大掃除」也推動罷免新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘，但近日被爆料，涉嫌冒用民眾個資抄連署書，今天（13日）又傳出罷團資料不齊，連署車到定點又不收件，民眾質疑「擺攤根本是演戲」。「新北大掃除」召集人王昱人回應，繳交資料有錯字，待補件後恢復正常，請外界勿渲染作文章。

罷團「新北大掃除」推動罷免蘇巧慧、吳琪銘卻頻傳爭議，先前蘇巧慧踢爆，曾是前國民黨員的民眾收到新北市選委會查詢單，才驚覺自己「被連署罷免蘇巧慧」，名字被冒用在名冊；罷團今天（13日）又傳出資料不齊要到選委會補交，罷團帳號「以罷制罷」也在群組說，連署車依然到定點，但先不收件；民眾質疑，到了定點卻不收連署書，難道擺攤只是演戲，抄名冊才是生活？

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王昱人回應，他們繳交資料有錯字才被要求補件，由於補件事出突然，志工覺得有疑慮才先不收件，待事件完整釐清、補件完成後恢復正常運作、收件，如今團體運作頻遭攻擊，他認為「多說無益」，一切依選務機關認定，外界勿渲染作文章。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，國民黨露出馬腳，不但被民眾揭露造假名冊，現在自曝資料不齊需要補件，還說「擺攤照常但不收件」，一再顯示國民黨仇恨動員、惡意罷免，但「連署書不知從何而來」的荒謬行徑會被台灣民眾唾棄；他強調，對抗國民黨惡罷，守護民進黨優秀立委，民進黨新北黨部會當公民團體最堅定的後盾。

罷團「新北大掃除」來到定點擺攤，卻在群組內宣布不收件。圖為罷團先前擺攤情形。（記者陳奕劭攝）

罷團帳號「以罷制罷」在群組說，連署車依然到定點，但先不收件。（民眾提供）

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