新竹市狂送修容組來源曝 林志潔：罷免鄭正鈐就是罷免傅崐萁

陽明交大法律教授林志潔說，新竹市國民黨籍立委鄭正鈐在選舉期間送出修容組也指向是傅崐萁捐助的。（取自林志潔臉書）

2025/02/13 20:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨立委傅崐萁去年參選立委時，大方捐助各縣市黨籍立委候選人各種禮品及修容組轉送選民，新竹市國民黨立委鄭正鈐也曾送出這些禮品。對此，去年代表民進黨參選竹市立委的陽明交大教授林志潔今天說，原來這些禮品和修容組的來源，指向來自傅崐萁委員的捐助，罷免鄭正鈐就是罷免傅崐萁。

林志潔在臉書發文說，2023年立委選舉後段時間，就有民眾反應鄭正鈐大手筆致贈各種禮品，包括修容組，近期也有出遊的里民，直接在臉書貼出修容組的照片，這2天終於證實，這些禮品和修容組的來源，指向來自傅崐萁捐助。

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林志潔說，這就無怪乎鄭正鈐在每一個荒謬的提案與砍刪預算時，緊緊依偎在傅崐萁身旁，全力支持，包括違憲的擴權法，自肥的提高罷免門檻的選罷法修法，連砍刪新竹科學園區的經費、砍刪國科會晶創計畫經費、砍刪教育部基礎科學研究經費、陽明交通大學與清華大學的高教經費時，鄭正鈐都完全不手軟，絲毫沒有為這些位於新竹的機構，做任何爭取。

她也要請鄭正鈐說明：為何會有修容組？為何這些修容組和傅崐萁金援許多民意代表的禮品完全一致？而這些大手筆的贊助，錢是從哪裡來的？背後是否有中共滲透和介入？

林志潔呼籲，罷免鄭正鈐，就是罷免傅崐萁，更是保護台灣和我們的家園。

國民黨籍立委鄭正鈐送修容組。（取自林志潔臉書）

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