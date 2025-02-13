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    海軍上兵「通報」遭中配母辦中國身分證 陸委會：決議保留台灣人身分

    陸委會強調，肯定及鼓勵楊姓士兵自主通報的精神，決議本案符合兩岸條例第9條之1規定，確有「特殊考量之必要」，保留該名士兵的台灣人民身分。 （資料照）

    陸委會強調，肯定及鼓勵楊姓士兵自主通報的精神，決議本案符合兩岸條例第9條之1規定，確有「特殊考量之必要」，保留該名士兵的台灣人民身分。 （資料照）

    2025/02/13 17:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕海軍168艦隊一名志願役楊姓上兵，遭中配母親私辦中國身分證長達10年，引發外界關注。陸委會今日強調，肯定及鼓勵楊姓士兵自主通報的精神，本案符合兩岸條例第9條之1規定，確有「特殊考量之必要」，決議保留該名士兵的台灣人民身分。

    陸委會表示，已於今日召集內政部及國防部等相關機關，就海軍楊姓士兵領有中國身分證事進行專案會議。政府考量本案當事人取得該證時年紀尚幼，本人曾明確向長輩表達不願申領，卻仍遭親友違背其意願代辦。鑑於本案當事人自始並無申領中國身分證意願，主動透過管道尋求政府協助；同時該員已於昨日向中方有關部門提出註銷戶籍申請。

    陸委會指出，此外，考量楊姓士兵刻正服役期間，本屬赴中管制人員，基於整體國家安全考量，不宜使其赴中國辦理註銷戶籍證明。政府綜合上述情形，肯定並鼓勵楊姓士兵自主通報的精神，以及已採取積極具體行動設法放棄中國戶籍，會議決議本案符合兩岸條例第9條之1第2項規定，確有「特殊考量之必要」，保留該名士兵的台灣人民身分。

    陸委會強調，本案深受各界關注，為避免對楊姓上兵造成不當壓力，國防部及部隊長官均對楊員加強輔導，提供關懷協助，其所任職務將由國防部完成全案調查後，做出適切處理，妥適照顧楊員熱切報國之心與軍職生涯發展，繼續為捍衛國家安全貢獻心力。

    陸委會重申，依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，台灣人民在陸設籍或領用中國大陸護照，喪失台灣人民身分及其在台灣選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣戶籍。陸委會呼籲違反兩岸條例規定之國人，應儘速自主辦理註銷中國大陸身分，切勿心存僥倖；如經查獲，政府必依法註銷當事人台灣身分，嚴處不貸。

    對於還有多少中配幫子女申辦中國身分證？陸委會發言人梁文傑說，中配幫小孩辦中國身分證，相信類似案件還是存在。很多台商在中國生小孩帶回來前，在那邊已經報戶口，有中國的身分，現在正在清查中，最近也會要求所有公務員，必須做全面查察。

    另外，目前有多少人因辦中國身分證，已被撤銷台灣身分？梁文傑回應，目前正在清查，從2014年至2024年，總共有676人因取得中國身分，而被撤銷台灣戶籍的案例。

    梁文傑強調，過去30年來，兩岸都是遵守單一身分原則，但在福建省有一套不同規則，在其他中國省分要取得中國身分證，必須上繳台灣身分證件，在福建已經沒有這樣的要求，例如李東憲、蘇士恩就是兩岸同時都有。要呼籲中方，既有原則不能改變，不能為了推動福建和台灣融合就放寬規定。

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