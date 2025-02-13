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    被同班人馬提罷兩次 黃捷：罷免是我成長的養分

    黃捷、許智傑遭提罷免，圖為黃捷在高市議員任內被提罷免時，許智傑力挺場景。（資料照，記者王榮祥攝）

    黃捷、許智傑遭提罷免，圖為黃捷在高市議員任內被提罷免時，許智傑力挺場景。（資料照，記者王榮祥攝）

    2025/02/13 17:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「高雄雙罷劫」罷免立委許智傑與黃捷，今北上中選會遞交第一階段連署書各約3500份；遭同班人馬連罷兩次的黃捷對此指出，絕對尊重公民權利，把罷免戰視為自己成長的養分。

    罷免立委許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」，今上午備齊各約3500份、共10箱連署書，搭車北上至中選會交件，團隊發言人徐尚賢強調，若遭剔除1成仍可通過第一階段，團隊另保留1千份以上連署書，要求中選會應秉公處理。

    黃捷指出，她應該是唯一一位、被同班人馬罷免兩次的立委，但仍絕對尊重公民表達意見的權利。

    她強調天道酬勤，會努力用成績通過罷免檢驗，也相信高雄市民都是自己的後盾，罷免戰是他成長的養份。

    立委許智傑同樣強調尊重民團表達權力，認為這次罷免案也是對他個人的檢驗，會端出政績正面迎戰，相信高雄選民會給予肯定，繼續讓他服務高雄。

    「高雄雙罷劫」罷免立委許智傑與黃捷，今北上中選會遞交第一階段連署書各約3500份。（民眾提供）（記者王榮祥攝）

    「高雄雙罷劫」罷免立委許智傑與黃捷，今北上中選會遞交第一階段連署書各約3500份。（民眾提供）（記者王榮祥攝）

    被同班團隊提罷兩次的高市立委黃捷強調絕對尊重公民權利，會把罷免戰作為自己成長養分。（翻攝臉書）（記者王榮祥攝）

    被同班團隊提罷兩次的高市立委黃捷強調絕對尊重公民權利，會把罷免戰作為自己成長養分。（翻攝臉書）（記者王榮祥攝）

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