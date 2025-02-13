陸委會有無直通習近平辦公室管道？ 梁文傑：沒有

陸委會發言人梁文傑今日表示，有很多人會自稱有通天本領，可以跟習近平辦公室取得聯繫，這部分會加以觀察。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/13 17:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲的手機還原對話內容遭週刊揭露，「大帳房」李文宗傳訊給柯說，前陸委會主委張顯耀已前往大陸和相關重要高層人士，習近平辦公室、國台辦宋濤會面，中國正面看待柯文哲。針對陸委會有無「直通」習近平辦公室管道？陸委會發言人梁文傑今天強調「沒有」，並指很多人會自稱有通天本領可聯絡習辦。

張顯耀因涉嫌協助中共介選，本月12日已被檢方依「反滲透法」罪嫌起訴。起訴書指出，中方看衰中國國民黨候選人侯友宜選情，透過滲透來源周姓、卞姓、及旅日賈姓、李姓等中國人士傳話，指示張顯耀發布民調、辦論壇等方式，力促國民黨將原總統參選人侯友宜撤換改由「郭柯配」上陣。

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週刊也揭露，柯文哲與中國關係密切，甚至有直達習近平辦公室的門路。張顯耀曾和李文宗會面，告知已和習近平辦公室、宋濤會面，要促成2024總統大選柯文哲和鴻海創辦人郭台銘合作；不過，張昨發聲明否認說，所謂「與大陸高層會面，確認大陸正面看待柯主席的態度」亦非事實。

梁文傑今天在陸委會例行記者會指出，橋頭地檢署已經起訴張顯耀，該案據瞭解是在查三聯集團徐少東一案時也查到張顯耀，這個案件已經進入司法程序，沒有更多訊息可以提供。

梁文傑強調，有很多人會自稱有通天本領，可以跟習近平辦公室取得聯繫，這部分會加以觀察。對於陸委會有無直通習辦的管道？梁則回應「沒有」。

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