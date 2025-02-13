地方民代「任一性別」保障名額改1/3 內政部研修地制法盼明年選舉適用

民政司長鄭英弘說，內政部目前正研擬「地方制度法」修正草案，將現行地方民意代表4分之1婦女落實名額制度的規定，改為3分之1「任一性別」保障原則。（記者李文馨攝）

2025/02/13 17:35

〔記者李文馨／台北報導〕為促進性別平等，內政部今（13）日舉行部務會報會後記者會，民政司長鄭英弘說，內政部目前正研擬「地方制度法」修正草案，將現行地方民意代表4分之1婦女落實名額制度的規定，改為3分之1「任一性別」保障原則，盼2026年地方選舉適用，持續促進性別平等參政。

鄭英弘說，消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第7條規定，締約國應採取一切適當措施，消除在政治中對婦女之歧視，並確保婦女在政治享有與男性平等之地位；另外，CEDAW第4次國家報告建議政府應採用立法保障名額，保證所有婦女群體的代表性。

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鄭英弘指出，各級地方民意代表「選出名額達4人者，應有婦女當選名額1人」，但近20年來鄉鎮、市、區有65％以上的選區應選名額最多只有3席的情形下。他舉例，111年直轄市議員的女性當選人比例為39.79％，縣市議員為36.02％，鄉鎮市民代表則為26.15％，從數據可見，近20年來地方民代女性參政實力持續提升，但鄉鎮市民代表部分相對較低，比起直轄市議員、縣市議員比例，鄉鎮市民代表的26％明顯偏低。

至於鄉鎮市民代表比例較低的原因，鄭英弘分析，主因在於選區規模的影響，根據中選會統計，目前鄉鎮市民代表選區中，1至3席的選區占65％，以111年為例，其中1席選區占10.29％，2席選區占27.79％，3席選區占29.26％。依現行4分之1的規定，如果提升為3分之1的保障名額，直轄市和縣市議員在總席次910席中，女性席次可從161席提升至237席；鄉鎮市民代表部分，在總席次2138席中，可從232席提升至432席。

鄭英弘也說，基於性別平等參政的理念，有關性別保障的部分，他們正在研議是否將婦女保障修改為「任一性別」的保障制度，若未來出現男性為少數的情況，在此保障機制下，不分男女都能獲得平等的參政機會，目前這項修正草案正在研議中，將送請行政院審議，盼2026年地方選舉適用。

民政司長鄭英弘說，如果提升為3分之1的保障名額，直轄市和縣市議員在總席次910席中，女性席次可從161席提升至237席；鄉鎮市民代表部分，在總席次2138席中，可從232席提升至432席。（內政部提供）

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