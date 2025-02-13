綠委李坤城批幽靈罷免連署 罷團浮出水面回擊：操弄輿論抹煞努力

罷免李坤城團體2月7日送件。（罷團提供）

2025/02/13 17:20

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抓到了！ 李坤城遭幽靈罷免連署 擬告發遏止歪風

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨籍三重選區立法委員李坤城被發起罷免連署，一階提議書已悄悄送進中央選舉委員會，但奇怪的是，發起連署的團體至今未曾露面；李坤城今天指控，自己遇到跟同黨籍立委蘇巧慧同樣的情形，民眾反映明明沒有連署罷免，卻收到市選舉委員會查詢單，詢問提議人名冊是否為本人親簽，他批評這是「幽靈罷免」。對此，罷團回應，2月7日送出2717份（最低門檻2658），反指對方操弄輿論、抹黑民眾的努力。

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新北4名綠委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城被罷免團體發起連署，其中，罷免蘇巧慧、吳琪銘的是「新北大掃除」，召集人王昱人，樹鶯區領銜人譚鎮耀、土三區領銜人李清祥；罷免板橋西區張宏陸的是「走投無陸」，發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪，兩個罷團2月6日送件中選會；唯獨罷免李坤城的團體相當神祕，連領銜人都未公開，送件時間也錯開，李坤城質疑是「幽靈罷免」，預計下週提告。

歷經多日追查，終於找到罷團。罷團說，團隊成員都是自發性組成，橫跨老、中、青三代，各種黨派、政治立場、意識形態與宗教信仰都有，夥伴包含國民黨、民眾黨、新黨人士，沒有人是黨工、青工會或準備選舉，平時兢兢業業在各行各業服務，透過身邊親友一個拉一個，挨家挨戶拜訪，集結眾人之力完成一階提議書，蒐集後整理造測送件；至於領銜人是誰，尚待團隊討論過後再行決定是否現階段公布。

罷團認為，「李坤城阻礙地方發展、賣國求榮、藐視生命，理當罷免！」財政收支劃分法修正早已是朝野多年共識，李坤城無視地方財政困境，只為鞏固中央集權集錢，拒絕修法；李坤城等人去年5月召開記者會，指控藍委馬文君在520前，安排去太平島考察是賣台，罔顧太平島是我國固有領土，不僅不支持反倒冷嘲熱諷；會期中質詢敷衍，還連署支持墮胎除罪等相關法案，藐視生命。

對於李坤城指控「幽靈罷免」，罷團指出，「他們實在是黔驢技窮，只好污衊我們拿國民黨錢、連署造假，操弄輿論、抹黑我們的努力，李坤城及其黨羽才是最大的詐騙集團」，並呼籲當局「增列連署人需提供身份證影本，以避免連署造假」，這點沒有人反對，也不應該反對，另建議應該要有數位、線上連署，方便民眾行駛公民權。

新北選委會回應，依公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法規定，主辦選舉委員會（各地方選舉委員會）查對提議人名冊，有偽造情事者，應予刪除；查對發現提議人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

新北選委會補充，特定個案選務機關不予評論或回應，均依法辦理，但也提醒民眾盡快於指定期限前回覆並寄回查詢單，目前市選委會收到的皆為勾選是（指本人簽名），勾否的可能尚未寄回，如發現有不是親簽（即勾否者）等疑慮也要寄回，將視回覆內容、規定刪除此提議人。

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