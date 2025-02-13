藍白大砍轉型正義預算！ 民團：228「幽靈」仍在台灣作祟

鄭南榕基金會、台灣基督長老教會等團體，13日舉行二二八事件78週年紀念行動行前記者會，並以手語詩及行動劇表達228的歷史悲劇，並呼籲社會大眾走出黑暗、邁向光明。 （記者劉信德攝）

2025/02/13 17:01

〔記者林哲遠／台北報導〕為悼念二二八事件78週年，數個本土社團將於22日下午在台北市日新國小集結，舉行第九次「228.0紀念行動」遊行。民團今召開行前記者會說，228的本質是政府無差別屠殺、箝制人民思想；如今，228的幽靈仍在作祟，從在野勢力大幅刪凍轉型正義預算、抹黑公民團體活動等動機，便可知國民黨仍自恃為當年的威權統治者，以為能夠用權力打壓人民的自由。​

鄭南榕基金會、蔡瑞月舞蹈研究社等餘60個公民團體下午在蔡瑞月舞蹈社召開「228七十八週年紀念行動」行前記者會，並透過手語詩及行動劇表達228的歷史悲劇、追悼228事件及白色恐怖受難者。

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行動劇結束後，接續由「228.0行動」副執行長張嘉恩、台大台文社長游騰翔、台大法研所學生黃脩閔、牧師拿難·達道以華語、台語、客語及太魯閣族4種語言朗讀行動宣言。他們指出，沒有記憾就沒有歷史，沒有歷史的民族無法續存；泯滅人性的屠殺事件被遺忘，形同對歷史重蹈後轍緻械。

他們續指，1947年的228之後3月到5月，中國國民黨政府在台灣屠殺人民，經過殘酷的綏靖、清鄉，進入長達38年戒嚴的恐怖歷史，彷彿在一條黑暗隧道裡，吞噬台灣人民的歷史解釋權，也同時剝奪了全國人民可以「安心共存」的利益。

「228是一個腐敗的威權政府於1947年2月27日在天馬茶房發生緝菸血案後，2月28日藉口平亂，在行政長官公署開槍掃射請願民眾，開始鎮壓人民的符碼。」他們認為，這個符碼殘酷地從名詞轉為動詞，1980年林家祖孫三人被228，1981年陳文成博士被228，1986年鄭南榕坐牢囚號是2280，我們必須在歷史的座標上重新詮釋並認識這個符碼背後，不容遺忘的重量，那是屠殺人民、再加以恐嚇、蒙蔽、最後使之噤聲，稱呼它「228 屠殺事件」才足以面對誠實的歷史。

宣言提及，時至今日，這兩條傷天害理的軸線，正以新的型態持續進行。在野勢力置身民主制度中，企圖繼承過去威權利益，俾倪天下，違憲濫權，無差別的斲傷民權，處於自由社會裡，與台灣互不隸屬的強國呼應，計畫性的抹殺為追求自由台灣所付出青春與生命。

「環顧世局，國際上感脅區域和平與安全的疑慮不減！」宣言再指，無論是強鄰欺弱的烏俄戰爭或荒謬的南韓戒嚴鬧劇，都足以證明缺乏社會團結或民主韌性，得來不易的自由民主體制，會稍縱即逝。無需外在敵人，內部正被惡鄰的協力者肆意脆化，時代座標必須再度歸零，重新審視黑暗的歷史，攜手做好備戰與防禦，如同奧運場上羽球壓線，十二強棒球的再見雙殺，國人可在艱險中創造共赢的局面。

宣言強調，轉身內省，強權塗白歷史，掩蓋屠殺迫害。當政缺乏轉型司法，轉型正義工作徒具形式；在野政群狼狽為奸，在內顛倒是非，對外呼應敵勢，破壞民主程序惡質毀憲，置政黨利益於國家之上，宛如加害者複製品。228的狼嘯聲聲逼近，台灣再次深陷黑暗的泥淖，歷史恐怕重蹈覆轍，讓全民受害，盼當政者痛定思痛，轉型正義工作劍及履及，回應民間呼籲。

最後，他們重申，「不忘記228， 記憶是走向救贖的開始，直視228的傷痕歷史，讓加害者進入審判，受害者才能走出暗黑的隧道，走向療癒、走向寬恕。」

鄭南榕基金會、台灣基督長老教會等團體，13日舉行二二八事件78週年紀念行動行前記者會，並以手語詩及行動劇表達228的歷史悲劇，並呼籲社會大眾走出黑暗、邁向光明。 （記者劉信德攝）

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