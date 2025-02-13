內幕》中方盼汪道涵之子來台不受訪 國台辦事後反咬怪罪

前婦聯會主委辜嚴倬雲4日辭世，陸委會專案同意前海協會長汪道涵之子汪致重、上海台辦副主任王立新等5人11日來台弔唁。（資料照）

2025/02/13 16:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前婦聯會主委辜嚴倬雲4日辭世，陸委會專案同意前海協會長汪道涵之子汪致重、上海台辦副主任王立新等5人11日來台弔唁。中國國台辦昨聲稱，汪被要求不得接受媒體訪問是對兩岸交流設限，表明言論自由是空洞口號。據透露，中方事前也希望不接受媒體採訪，要求我方給予「實質通關禮遇」，國台辦事後卻反咬怪罪我方設限。

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，在辜公亮文教基金會的協助下，海協會前會長汪道涵先生之子汪致重先生一行，2月11日赴台弔唁辜嚴倬雲女士。在辦理相關手續過程中，台灣有關部門通過基金會要求汪先生一行在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。

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朱鳳蓮指控，汪先生一行考慮到基金會的處境，上午抵達後即赴靈堂弔唁，傍晚匆匆返回大陸，在接受中國媒體採訪時表達了對辜嚴倬雲女士的哀思和對兩岸交流的期許。民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不符實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。

據了解，我政府相關單位上週末收到中共要派人來台弔唁的訊息，陸委會、海基會方面捨棄休假居中聯繫協調，不到2天時間克服萬難，安排包括汪致重及上海台辦人員一行接機送機、便捷通關等事宜。在接送機期間，汪及上海台辦人員與陸委會、海基會官員自然友善互動，氣氛和諧。

為避免汪致重夫婦、上海台辦官員在機場遭台灣媒體包圍堵訪，中方不希望當天有一堆媒體在現場等候或拍攝，也不希望此行接受媒體訪問，希望有實質禮遇通關。事後，中國國台辦為了政治操作，反怪罪陸委會「三不一低調」政策，指控對兩岸交流設限。

對此，兩岸人士指出，緊迫的協調處理過程，雙方一開始就同意此行單純弔唁，不接受媒體採訪，以免弔唁失焦，汪一行5人對於最短時間獲得相關安排，以及順利往返還特別表達感謝，彼此互動良好。

他強調，弔唁性質單純化，不需要過多的因素干擾，政治用意的操作對兩岸交流互動沒有幫助。

陸委會表示，中方相關人士來台弔唁，政府立場一貫，就是充分尊重家屬意願以提供必要協助。由於中方提出申請非常緊迫，政府各相關機關人員犧牲假期，在最短時間內完成審查，讓弔唁行程得以順利圓滿完成。

陸委會指出，中國具黨政背景相關人士來台，政府一向要求申請人來台須遵守「三不一低調」，並無差別待遇。國台辦刻意漠視我方在協處過程所釋放的誠意與善意，只會令外界質疑中共之用心，也不利兩岸堆積善意及交流正向發展。

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