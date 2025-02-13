張善政小內閣再傳異動 環保局將換人

桃市府環保局長陳世偉。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/02/13 17:31

首次上稿：16:11

更新時間：17:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政小內閣再傳異動，繼原民局長、智慧城鄉發展委員會主委異動，桃園市環保局長也將換人，外傳陳世偉是「被辭職」，桃市府證實人事異動，強調陳世偉還是會在市府服務。

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陳世偉是東海大學化學工程博士、美國紐澤西理工學院環境科學工程碩士，在縣府時代就曾擔任環保局長一職，後到中央歷任行政院環保署土污基管會、永續發展室、永續發展委員會執行秘書、行政院環保署技監，張善政當選桃園市長後延攬入小內閣。

環保局長突然換人，基層表示訝異，不過，近日陳世偉曾與府一層談論工作事宜，高層對他另有安排。

陳世偉下午也傳訊給同仁，表示將於14日起回任市府參事，感謝團隊夥伴2年多的努力，環保局是受市府及外界肯定的。

桃市府下午發布新聞稿指出，陳世偉另有任用，將調任市府參事，環保局長由副局長葉孟芬暫代，相關人事安排於2月14日生效；市府表示，桃園市是快速成長的城市，相關環境議題繁重且具急迫性，市長張善政感謝且肯定陳世偉2年多來對環保工作的投入與奉獻，未來也將繼續借重陳局長專業，協助推動市政，讓桃園持續往永續城市的方向邁進。

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