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    廖偉翔赴氣爆現場直播惹議 林楚茵諷：罷起來讓他專心當直播主

    民進黨立委林楚茵表示：「前有王鴻薇笑看大直坍方，後有廖偉翔如法炮製。」身為立委卻這麼愛直播，大罷免一起罷起來，成全不適任藍委專心當直播主！（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委林楚茵表示：「前有王鴻薇笑看大直坍方，後有廖偉翔如法炮製。」身為立委卻這麼愛直播，大罷免一起罷起來，成全不適任藍委專心當直播主！（記者謝君臨翻攝）

    2025/02/13 16:23

    〔記者謝君臨／台北報導〕台中市新光三越百貨公司今天上午11點半驚傳氣爆，目前已知1人死亡，3人無生命跡象、20人輕重傷送醫。而當救援人員在現場奮力搶救時，國民黨立委廖偉翔竟然跑去直播，民進黨立委林楚茵痛批，除了妨礙救災蹭聲量，看不出有什麼具體幫助；「前有王鴻薇笑看大直坍方，後有廖偉翔如法炮製。」身為立委卻這麼愛直播，大罷免一起罷起來，成全不適任藍委專心當直播主！

    被民眾連署罷免的立委廖偉翔，在新光三越百貨氣爆後，竟然跑到現場開臉書直播，「提醒」民眾勿靠近現場，不要經過新光三越和遠百，呼籲民眾繞開，不少網友看到痛斥「愛作秀」、「人家在救災，少去那邊直播添亂」。

    「國民黨立委只會去救災現場直播蹭熱度！」林楚茵表示，台中氣爆意外，行政院長卓榮泰已經透過社群媒體做出救災聲明，她自己也呼籲民眾不要前往台中新光三越附近圍觀，以免影響救災與送醫工作，同時願這此次事故受害者能得到最好的救助，感謝網路上許多朋友一同呼籲大家避開意外現場。

    「但，廖偉翔竟然跑去直播！」林楚茵痛批，除了妨礙救災蹭聲量，看不出有什麼具體幫助，但愛作秀蹭聲量的可不只有「他」。惡意提案刪除消防裝備預算的國民黨立委王鴻薇，也曾在大直坍方意外現場開直播，「前有王鴻薇笑看大直坍方，後有廖偉翔如法炮製，災後第一件事就開直播！ 」當救援人員在現場奮力搶救時，直播除了增加噪音，還能帶來什麼幫助？

    林楚茵認為，如果真的關心選民，就不該在災難現場直播搶話語權，直播畫面可能出現流血、受傷等不適宜公開的畫面，影響救援進度、干擾專業人員工作。災難現場需要的是專業救援，不是政客蹭熱度作秀！「廖偉翔愛直播，就成全他，大罷免罷起來，讓他們專心當直播主！」

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