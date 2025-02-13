基隆藍軍成立反制罷免小組 擬罷免張之豪等綠營議員

國民黨基隆市黨部成立「反制罷免小組」，擬罷免市議會總召張之豪等綠營議員。（資料照）

2025/02/13 16:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆有民團在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁，發動罷免國民黨基隆立委林沛祥，國民黨基隆市黨部今天成立「反制罷免小組」並召開籌備會，由市黨部主委吳國勝擔任召集人，將發動罷免民進黨市議會黨團總召張之豪等綠營議員，下週一公布罷免哪些議員。

民進黨基隆市黨部主委林明智說，民進黨議員合理監督預算與市政，國民黨的做法是挑起市政府與市議會的爭端，無理取鬧，必要時民進黨市黨部也會祭出反制措施。

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「基隆絕沛」粉絲專頁號召民眾連署罷免林沛祥提議書，目前除了實體連署站，民進黨市議員張之豪、鄭文婷和施偉政的服務處，也協助代收件。

市長謝國樑2月5日市議會團拜時，才建議議長童子瑋能夠表態，制止令基隆人不堪其擾的罷免跟連署，沒想到7日卻傳出國民黨要成立「基隆反惡罷行動總部」，擬罷免安樂區議員張之豪與信義區陳宜2人，同時由謝國樑擔任主委。

議長童子瑋8日晚間也發聲，指這2位議員問政都有理有據，也沒有胡鬧的杯葛預算，呼籲國民黨為了府會和諧及市政運作順暢，應立即停止政治對立的報復動作。謝國樑也再度表態反對罷免案。

國民黨基隆市黨部今天下午開會，將層級降為「反制罷免小組」，並改由吳國勝擔任該小組的召集人，不止一區成立罷免議員連署站，並以反制罷免林沛祥為主軸，催出反罷免的力量，罷免對象以張之豪為首的綠營議員，下週一（17日）公布罷免名單。

林明智指出，張之豪等民進黨議員合理監督預算及市政，不曾推動有爭議的法案，或是刪減重要建設的預算，甚至有些建設不足的部分，還為基隆市民爭取預算，找不出理由罷免他們。國民黨是擔心罷免林沛祥的聲量不夠，要多找些人為罷免添柴火。

林明智強調，若是中國國民黨對民進黨籍市議員提出罷免案，民主進步黨基隆市黨部也會祭出相關反制措施。

民間團體在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁，發動罷免國民黨基隆立委林沛祥。（資料照）

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