0403地震竟釀火災延燒22小時 監委查出東華理工館化學品貯存不當

2024年4月3日地震竟導致東華大學理工一館釀化學火災延燒22小時，監委查出該館化學品貯存不當等缺失，提案糾正。圖為當時火災情況。（資料照，民眾提供）

2025/02/13 16:29

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（13日）表示，國立東華大學理工一館於2024年4月3日上午地震後，起火延燒22小時，經調查為該校化學系實驗室化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定等管理疏失，導致消防人員難以入室搶救而付之一炬，監察委員賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津提案糾正，並要求教育部督促大專校院加強實驗室管理作為。

國立東華大學理工一館於2024年4月3日上午因天然災害（地震致電氣因素或化學品翻覆等複合因素）起火燃燒，該館D棟化學系因火勢迅速蔓延而付之一炬，經監察委員賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津實地履勘調查後發現，該校理工一館B棟物理系於第一時間掌控火勢而得以滅火，D棟化學系卻因實驗室內化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定、未設置化學品清單、未適當執行應變等原因，導致消防人員難以入室搜尋火點並進行災害搶救，再加上因存放書籍、化學品及化學氣體管線連通，造成火勢蔓延及化學反應爆炸而致該棟建築損毀。

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監委認為，東華大學實難辭管理失當之責，且與教育部2019年4月編訂「學校實驗室一般注意事項及安全指引」、職業安全衛生法等相關規定有間，確有怠失，爰依法提案糾正，並於監察院教育及文化、內政及族群委員會聯席會議通過。

監委表示，大專校院實驗室火災事故主因以電路或電氣設備過載、短路、接觸不良等產生高熱之電器火災為主，又因學校使用化學品有量少樣多而未達法規管制限量之可能，甚且如因研究使用新化學物質時，其化學危害特性以各實驗場所從事教學、研究、實驗等人員最為熟知，因此學校實驗室安全管理除規範相關指引外，所建構環境安全衛生管理體系、化學物質採購管理及監督查核作為，仍須自學校管理層級逐級落實至各所系實驗室辦理。

監委指出，由本次東華大學火災事件可知除實驗室內部管理不當外，其管理系統亦有缺漏，該校已提出軟硬體之各項改進作為，例如加強耐震及消防設施、建置化學品等管制物品管理系統等。再據本院實地履勘國立中山大學、國立高雄科技大學等校院，其實驗室管理均有值得相互借鏡之處，例如掌握實驗場所基本資料、提升化學品管理功能、安全衛生教育訓練輔助工具等。教育部允宜持續精進大專校院實驗室管理督導作為，以完備學校環境安全衛生及防救災工作，並增進校園化學事故處置與應變能力。

調查報告另指出，花蓮縣消防局於東華大學2024年4月3日火災搶救過程當中，因地震因素致救災人力調度不足，且災害現場難以入室滅火、化學品危害風險及發生爆炸等情，採行消防人員退避權以避免人員傷亡，有其根據。

不過，調查報告顯示，檢視本案災害搶救過程歷時20餘小時，該局於本案災搶初期與校方實驗室管理人員之聯繫、現場配置及資訊取得等過程，可知其對於轄內類此實驗室場所危險程度及資訊掌握，仍有未盡完備之處。花蓮縣政府於事件後已檢討消防人力增補、裝備器材添購，並分階段調查及建置轄內各級學校實驗室安全資料表、研訂搶救路線等作為，允宜定期審視並督促實驗室管理人確實維護其場所安全，以防範實驗室可能因使用化學物品種類變動、平面配置調整等因素致災害風險改變，不利於災害搶救而有危害公共安全之虞。

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