國民黨團：大罷免將花12億 政府動用二備金拿人民救命錢政治鬥爭

國民黨團召開「惡霸燒錢12億 全民買單吞惡果」記者會。（國民黨團提供）

2025/02/13 16:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨團總召柯建銘去年揚言罷免國民黨41席區域立委，國民黨團今天舉行記者會指出，依據去年舉行基隆市長罷免案，總共花費3000萬元計算，預估這次大罷免投票將花費高達12億元公帑。國民黨團質疑在中選會未編列相關罷免執行預算下，勢必會動用到行政院用於緊急支出的第二預備金，等於是拿人民的救命錢，讓民進黨來進行政治鬥爭。

國民黨團書記長王鴻薇表示，這場由民進黨發動的大惡罷，表面上看起來是由罷免團體在進行募款，但每一場選舉活動所費不貲，無論是選舉、罷免或是補選，政府花費金額都是一樣。這次由民進黨發動的全面性惡罷非常廣、人數非常多，但是中選會執行惡罷相關預算一毛未編，因為中選會只會針對定期選舉編列預算。

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王鴻薇指出，倘若這次大惡罷41席國民黨立委，最後都會進入投票階段，以基隆市去年罷免市長選舉為例，一次惡罷將花費3000萬元，41位區域委員將花費12億元。王鴻薇請問民進黨，現在民進黨政府每天都在哭窮，未來12億元罷免支出就有錢了？

王鴻薇進一步指出，由於中選會未編列罷免投票相關預算，若部會有臨時性需求，就會動用預備金，但中選會本身預備金只有100萬元，最後一定會動用到行政院第二預備金，而第二預備金是救命錢，須應付政府緊急性支出，難道賴政府是要用救命的第二預備金進行大惡罷所需支出嗎？是要用人民血汗錢，發動政治鬥爭嗎？

徐巧芯表示，光就這次民進黨發動的大罷免就要花12億元，如果縱容民進黨持續惡罷下去，花費不會只有12億元而已。況且，一旦進入大罷免，各縣市政府將會忙於查對各種資料，根據「公職人員選舉罷免法施行細則」第四條第二項規定，「區域及原住民立法委員選舉，由直轄市、縣（市）選舉委員會主辦，受中央選舉委員會指揮、監督。」

徐巧芯表示，換句話說，一旦罷免成立之後，地方縣市政府必須花費更多的時間和人力，處理罷免案相關作業，勢必會影響既定工作時程、降低原定業務執行計畫的工作效率。如果沒有民進黨發動的大惡罷，行政院在2025年就會有充裕、充足的錢，可以即時因應突發情事，例如重大天災，「現在民進黨政府是在用全民的救命錢，用在大罷免上面」。

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