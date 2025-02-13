去年全國稅收超出5283億 侯友宜主張取之於民、用之於民

新北市長侯友宜（左三）今由嘉義市長黃敏惠（左二）陪同參觀嘉義市立美術館。（記者王善嬿攝）

2025/02/13 15:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕去年全國稅收超出預算數5283億元，朝野看法不一，新北市長侯友宜今到嘉義市進行城市交流，他受訪表示，這幾年政府稅收都超出預算數，有許多經費，應取之於民、用之於民。

侯友宜說，近來受到通膨影響，人民生活痛苦指數高，到底要如何解決民瘼，尤其觀光、市民經濟景氣不好，中央如何把超出預算數的稅收，帶給人民帶來有感的幸福，他都支持。

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嘉義市長黃敏惠說，侯市長提到「取之於民、用之於民」，資源都要用在該用的地方，建議中央有這樣資源，應用在能福國利民政策上；嘉義地區民眾關注的輕軌捷運，在1999年已規劃好，中央承諾運量夠就要做，高鐵嘉義站進出量截至去年已達635萬多人次，如果有這樣經費，應多投入福國利民，一起讓台灣發展，區域、城市、國家發展共好。

侯友宜今率團與嘉義市政府進行城市交流，在黃敏惠陪同下，參觀嘉義市立美術館「拾景剪影─林玉山的寫生與旅行」展覽。

侯友宜表示，新北市立美術館4月25日將完工落成，開始營運，此行參訪嘉義市立美術館，希望了解新舊建築融合的規劃，以及營運定位、方向、策展研究等文化場域活化再利用精神，借鑑不同城市經驗，為美術館發展、營運帶來啟發。

新北市長侯友宜（右）今率市府團隊與嘉義市政府城市交流。（記者王善嬿攝）

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