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    化解總預算僵局 李慧芝：相信卓榮泰、韓國瑜很快就會見面

    中央政府總預算案僵局未解，行政院長卓榮泰持續與立法院長韓國瑜溝通，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會上表示，卓揆與韓國瑜持續聯絡，相信很快就會見面溝通。（行政院提供）

    中央政府總預算案僵局未解，行政院長卓榮泰持續與立法院長韓國瑜溝通，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會上表示，卓揆與韓國瑜持續聯絡，相信很快就會見面溝通。（行政院提供）

    2025/02/13 15:14

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中央政府總預算案僵局未解，行政院長卓榮泰持續與立法院長韓國瑜溝通，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會上表示，卓揆與韓國瑜持續聯絡，相信很快就會見面溝通，相關細節尊重韓國瑜辦公室，因此不便透露，行政院會抱持樂觀態度，希望有好的結果。

    賴總統10日召集院際會商，卓揆在會商後，近日持續與韓國瑜溝通。媒體報導，立法院擬在14日將總預算送至政院，若行政院提出覆議，韓國瑜將不會召集朝野協商。

    李慧芝指出，尊重韓國瑜的安排，相信卓榮泰與韓國瑜很快會有見面溝通機會。

    卓榮泰今天也在行政院會針對總預算發表談話指出，總預算尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算方式補救，並不明確，立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。卓揆也指示各部會先準備好預算解凍說明資料，待收到總預算案後，將說明送出，並希望立法院能在一個月內完成解凍，施政才不會窒礙難行。

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