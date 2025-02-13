查政治獻金申報 四叉貓：沒看到徐巧芯申報戰天下美甲盒套組

網路紅人四叉貓。（資料照）

2025/02/13 15:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴溫朗東近日質疑，立法院國民黨團總召傅崐萁透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委「提供」優惠競選小物；對此PTT網路紅人「四叉貓」表示，爬了一下新聞畫面，國民黨立委葉元之跟徐巧芯的同款，但葉元之跟呂玉玲都花了28萬7300元，而徐巧芯的政治獻金帳上並沒看到這筆錢。

四叉貓在臉書PO出戰天下美甲盒套組，可以看到徐巧芯與葉元之的美甲套組內容物幾乎一樣，而呂玉玲有多一樣配件，四叉貓在貼文中表示「最近在吵的戰天下美甲盒套組（一萬套），爬了一下新聞畫面，葉元之跟徐巧芯的同款，呂玉玲的比較好，旁邊多了一根。」

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四叉貓PO出政治獻金申報截圖，可以看到葉元之與呂玉玲都有申報，戰天下有限公司的製作競選物品或宣傳廣告費用，金額皆為28萬7300元，四叉貓指出，葉元之跟呂玉玲都花了28萬7300元，（一萬套，平均每份28.7元，低於賄選30元）而徐巧芯的政治獻金帳上並沒看到這筆錢。

四叉貓PO出3名國民黨立委戰天下美甲盒套組的截圖。（圖擷取自 臉書）

四叉貓PO出政治獻金申報截圖。（圖擷取自 臉書）

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