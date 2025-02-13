經北市黨部「審核」通過 國民黨確定終止罷免王世堅

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今日受訪指出，經市黨部「審核」通過，國民黨中央已經確定終止推動罷免民進黨台北市立委王世堅。（資料照）

2025/02/13 14:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今日參加全國公教軍警消聯合總會春酒活動後受訪指出，經市黨部「審核」通過，國民黨中央已經確定終止推動罷免民進黨台北市立委王世堅，她並透露，這次大罷免剛好給國民黨機會，提前為2026年選舉「練兵」，只要藍營年輕人提出需求，黨部就會幫忙，為明年的選舉早做準備。

黃呂錦茹表示，原本黨內年輕人向黨中央報告要推動罷免王世堅，獲得黨中央的默許並推動，但她知道後立即向黨中央報告要求終止，原本黨中央的意見不同，認為應該罷王，但她強調王世堅有通過「審核」，被認定其反對大罷免的理念與國民黨一致，最後黨中央也就同意終止罷王，國民黨在台北市只會罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。

請繼續往下閱讀...

她說，應該被罷免的是那些沒有道理、製造罷免動亂的人，而且這應該是民進黨主席賴清德的意思，而王世堅反對大罷免，主張不可以這樣做，所以她反對罷王。

此外，黃呂錦茹透露，台北市黨部會協助推動罷免「雙吳」的年輕人，她強調，罷免案都是藍營青年自行發動，而且年輕人的力量非常可怕，一波接一波，尤其現在的年輕人都會跨區支援，這次的大罷免剛好給國民黨機會提前為2026選舉「練兵」，只要年輕人提出需求就會幫忙，以提前為明年選舉做準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法