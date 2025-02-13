農地超貸案》再揭林思銘一塊本金都沒還 王婉諭：未利益迴避

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/02/13 13:34

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委林思銘向新竹橫山農會高額貸款購買的8千坪農地違建引發爭議，時代力量黨主席王婉諭今日再揭露，林思銘借款至今都未曾償還本金、身為民代參與投資開發農莊養生村涉及利益迴避等諸多爭議，並向林思銘喊話：「逃避不僅可恥、而且沒用，好好出來說明清楚。」

王婉諭在臉書發文表示，林思銘有底氣指控她抹黑、造謠，現在就不要躲起來。一如她預期，林思銘漏洞百出的聲明被火速打臉後，只丟了一個「沒有回應任何質疑」的回應後就消失了。

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「橫山農會的公開回應，卻揭露了更多真正的問題！」王婉諭指出，首先，林思銘自2018年5月借款至今6年半，沒有還一毛錢的本金；橫山農會稱：「借貸人6年多來皆準時繳息，將視其規劃開發進度再要求償還本金。」

王婉諭質疑，一般人購置住宅房地貸款，3年寬限期就很了不起了，橫山農會是基於什麼樣的評估，還是受到什麼樣的特殊壓力？讓林思銘3500萬的貸款，居然可以整整6年1塊本金都不用還？

再者，林思銘身為議員、立委，參與投資開發農莊養生村，居然都不用利益迴避？王婉諭續指，除了超額貸款，免還本金，林思銘當時身為新竹縣議員，就參與購地投資開發農莊養生村，現在還從縣議員變成立委，「後續你要提出事業計畫變更地目，新竹縣政府怎麼敢擋你的案子，你自爆這個違建是要開發成養生村，難道是你的犯罪自白嗎？」連最基本的利益迴避觀念都沒有，林思銘愧為律師、民意代表。

王婉諭再指，1年高達168萬的利息，誰幫林思銘繳款？橫山農會稱，3500萬貸款利率4.8%，換算1年利息高達168萬；但財產申報上看起來負債累累的林思銘，是誰幫他繳貸款利息，林是單純的受託人，還是一起投資開發農地的「股東」？

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