批吳春城家人幫「寄生國會」 陳培瑜：亂用立委權力害台灣

民進黨團書記長陳培瑜今（13日）批評，吳春城及其家人，一群人根本是寄生國會，亂用立委權力危害行政機關、危害台灣。（資料照）

2025/02/13 13:14

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」涉圖利爭議，台北地檢署已簽分他字案調查；近日又被爆料，吳安插家人在家族企業與國會辦公室之間穿梭，有違反利益迴避之嫌。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（13日）批評，吳春城及其家人，一群人根本是寄生國會，亂用立委權力危害行政機關、危害台灣。

世代共好協會理事長張育萌昨爆料，吳春城把女婿陳玉揚從戰國策帶進立法院，一起要求各部會「壯世代」，壯到一半，去年陳玉揚又從立法院回到戰國策，讓家人在家族企業與立委辦公室之間來回穿梭，這符合民眾黨口中的「利益迴避」嗎？吳春城辦公室根本直通戰國策，「再裝就不像了」。

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張育萌續指，壯世代學院也全是吳春城的「家人幫」，院長吳春來是其哥哥，副院長林志成則是其妹夫；吳春城在立法院立法，讓「銀髮」、「樂齡」、「中高齡」統一規格變成「壯世代」，哥哥和妹夫則一起培養Speaker，直接跟民眾黨開班授課。

張直言，吳春城在玩兩手策略，同時對戰國策喊話「不要再接標案」裝不熟；再跟「家人」道歉裝可憐。但實際上，吳春城的家族網絡遍及關係企業、協會，再到立法院。

「他們這一群人根本就是寄生國會！」陳培瑜今受訪表示，吳春城及其家人，包括太太、兒女、女婿、哥哥、妹夫等，連同吳春城本人也是其中的一份子，不當利用立法委員的權力，亂用監督行政機關的工作權力，造成整個系統都被破壞，呼籲吳要深自檢討。

陳培瑜說，她要再次提醒民眾黨，只要每次民眾黨代理黨主席黃國昌沒辦法回答問題時，就會要求總統賴清德出來講，而這次吳春城一樣沒辦法回答問題，就說這是政委陳時中也支持的，只要他們沒辦法回答問題，就把相關的責任推到執政黨。

陳培瑜強調，這是非常荒謬的事，呼籲吳春城這一幫寄生國會的人趕快離開，別再利用權力做出危害行政機關、危害台灣人民的行為。

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