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    林思銘農地超貸案 王婉諭：借款6年半沒還過本金

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    2025/02/13 13:30

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨主席王婉諭近日緊追國民黨立委林思銘「農地超貸案」，林思銘稱王婉諭是「抹黑、造謠」。對此王婉諭表示，林思銘自2018年5月借款至今6年半，沒有還一毛錢的本金、林思銘身為議員、立委，參與投資開發農莊養生村，居然都不用利益迴避？連這種最基本的利益迴避觀念都沒有，林思銘愧為律師，愧為民意代表！

    王婉諭在臉書PO文表示，一如我預期，林思銘漏洞百出的聲明被我火速打臉後，他只丟了一個「沒有回應任何質疑」的回應後就消失了，但是橫山農會的公開回應，卻揭露了更多真正的問題，林思銘自2018年5月借款至今6年半，沒有還一毛錢的本金；橫山農會的說法是：借貸人6年多來皆準時繳息，將視其規劃開發進度再要求償還本金，試問，一般人購置住宅房地貸款，3年寬限期就很了不起了，橫山農會是基於什麼樣的評估，還是受到什麼樣的特殊壓力？讓林思銘3500萬的貸款，居然可以整整6年一塊本金都不用還？

    王婉諭指出，林思銘身為議員、立委，參與投資開發農莊養生村，居然都不用利益迴避？除了超額貸款，免還本金，林思銘當時身為新竹縣議員，就參與購地投資開發農莊養生村，現在還從縣議員變成立委，試問，後續你要提出事業計畫變更地目，新竹縣政府怎麼敢擋你的案子？你自爆這個違建是要開發成養生村，難道是你的犯罪自白嗎？

    連這種最基本的利益迴避觀念都沒有，林思銘愧為律師，愧為民意代表！

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