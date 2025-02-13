李喬領銜罷免提議送件 藍委邱鎮軍：都是按民進黨劇本做

國民黨立委邱鎮軍（見圖）被民間團體發起罷免，第一階段罷免提議連署書今天已送到中選會，邱鎮軍批評，這整個事都是按照民進黨的劇本做，呼籲民進黨敢做敢當、不要躲在後面。（圖由邱鎮軍服務處提供）

2025/02/13 13:03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕全國各地公民團體發起罷免藍委行動，苗栗縣也有「苗栗國罷免立委連線」推動罷免，但罷免苗栗第二選區立委邱鎮軍的領銜人傳出因壓力退出，最後客家文學大老李喬接手領銜，今（13）日已向中選會遞送第一階段罷免提議連署書。對此，邱鎮軍回應，這整個事件都是按照民進黨的劇本來做，他呼籲民進黨要敢做敢當，不要躲在民團後面，整天只會做無意義的事。

邱鎮軍指出，從這兩天新聞來看，整個事件都是按照民進黨的劇本來做，從前兩天找不到領銜人，今天客家大老李喬出面連署，都是為了大罷免而鋪陳，民進黨要敢做敢當，不要躲民團後面，整天只會做一些無意義的事，希望政府趕快把重心放在民生議題、外交國防上，台灣有許多急迫需解決的問題，讓台灣走向好的方向。

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邱鎮軍表示，從最近大罷免動作，民進黨口口聲說是民團自發的行為，但是看到民進黨的縣議員的服務處都設為連署站，明眼人一看就知道就是民進黨操作的動作，他呼籲民進黨籍縣議員趕快把心思放在苗栗縣建設及鄉親福祉上，不要整天只會搞罷免，而忘了自身最基本工作是什麼。

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