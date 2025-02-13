朱立倫承諾修法調高退休金 獲公教軍警消總會力挺連任黨主席

全國公教軍警消聯合總會暨國民黨公教警消委員會今日舉辦新春聯誼活動，國民黨主席朱立倫與會致詞。（記者施曉光攝）

2025/02/13 12:57

〔記者施曉光／台北報導〕「全國公教軍警消聯合總會」暨「國民黨公教警消委員會」今日舉辦新春聯誼活動，國民黨主席朱立倫與會致詞。面對退休公、教人員要求停砍公、教人員退休所得替代率1.5%適用案，並比照警、消、海巡、空勤退休人員拉高所得替代率最高達80%；朱立倫回應，去年立法院已經通過警、消、海巡、空勤部分，公、教部分目前正討論中，國民黨希望社會可以更安定和諧，更有公平正義，

由於朱立倫贊助現場3桌餐費，並對退休公教人員訴求給予正面回應，全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉當場表態全力支持國民黨反罷免，全國公教軍警消聯合總會力挺朱立倫今年連任黨主席成功。

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朱立倫表示，感恩每一位公、教、軍、警、消人員對國家的貢獻，社會應該抱持感恩的心，但民進黨卻做了很多不公不義的作法，新國會去年已經針對警、消、海巡、空勤部分做了一些調整，公、教部分正在討論中，立法院在立法院長韓國瑜帶領下，立法院國民黨團都非常團結，將結合在野黨推動一些福國利民法案，包括調整公、教等人事條例，未來還會一一推出民生法案。

他指出，去年度政府稅收超收5283億元，國民黨主張應該部分拿來普發現金、還稅於民，不希望被民進黨造謠影響，而且立法院通過今年度的中央政府總預算高達2兆9300多億，創下歷史新高，民進黨說沒有錢可以施政，卻又未說明預算不足在那裡，只是欺騙全民沒有錢施政，既然全民已經把2兆9300億的納稅錢交給政府，讓公務員為民打拚，才是正道。

他強調，台灣要和不要鬥，社會要以和為貴，安定是大家的期待，民進黨卻拿屠刀搞大罷免，賴清德總統應該拿出智慧，「放下屠刀，立地成佛」，讓國家祥和、安居樂業。

這場春酒活動除了朱立倫到場，立法院長韓國瑜指派院長辦公室顧問葉壽山代表出席，另外，目前被公民團體連署罷免的洪孟楷、張智倫、葉元之等國民黨立委也到場尋求退休軍公教系統支持。

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