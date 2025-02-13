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    民團今送第一階段罷免連署書 陳超明：硬罷、惡霸

    目前全國各地民團發起罷免藍委連署，被點名的苗栗第一選區立委陳超明今天針對此事回應，陳超明強調，他全心問政服務，用生命灌溉苗栗。（取自陳超明臉書粉絲專頁）

    目前全國各地民團發起罷免藍委連署，被點名的苗栗第一選區立委陳超明今天針對此事回應，陳超明強調，他全心問政服務，用生命灌溉苗栗。（取自陳超明臉書粉絲專頁）

    2025/02/13 13:02

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕目前全國各地民團發起罷免藍委連署，被點名的苗栗第一選區立委陳超明今天針對此事回應，陳超明強調，他全心問政服務，用生命灌溉苗栗，對於民團今日向中選會遞送第一階段罷免提議連署書表達尊重，然而，所謂的公民團體喊出的口號，無疑印證了民間對於這次罷免是硬罷、惡霸，沒有關心看到苗栗的需求與建設，更抹煞他為苗栗拚發展的努力及用心。

    陳超明指出，每次競選連任，他皆負責任提出問政報告書，清楚載明爭取的建設、通過的法律修正案等等，這些成果仍然在其臉書上都能查閱到，也因為他務實解決苗栗、鄉親所遇到的問題，本屆才能在第一選區以7萬9千多票及57%的得票率勝過民進黨的候選人。尤其是苑裡，第一次贏過民進黨候選人，締造在海線8鄉鎮得票數皆高過對手，這是有做事終於獲得鄉親肯定與支持的鐵證。

    至於面對罷免，他以平常心面對，更不會畏懼，真正有做事的人經得起檢驗，會持續以民事不可緩的精神，繼續用生命灌溉苗栗。也呼籲發起罷免的團體，認真看見、認識苗栗，不要用25%霸凌57%的民意，假民主之名行民進黨獨裁之實。

    陳超明也再度質疑，25%罷免57%合理嗎？是民主嗎？苗栗人有眼睛會看，自有評斷，唾棄無理取鬧的惡罷！

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