傅崐萁贈鍾小平萬份修容組？ 綠營列涉犯5法：藍委恐集體造假

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/02/13 12:43

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被爆料，在本屆立委選前提供近40位藍營候選人競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，國民黨台北市議員鍾小平坦承傅曾贈送1萬份修容組。民進黨團今（13日）列舉，傅崐萁可能涉犯「政治獻金法」、「選罷法」、「刑法」、「反滲透法」及「國安法」，而國民黨立委恐怕是集體造假，呼籲檢調和監察院等相關單位應徹查嚴辦。

民進黨團今召開記者會，黨團書記長陳培瑜指出，鍾小平親口證實「被送」修容組，但大部分藍委卻說是花錢買的，申報數字分別有27萬元、28萬元、22萬元不等，換算每份都壓在30元以下，這些「傅友友們」已涉及偽造文書，而傅崐萁的贈送行為則可能違反「選罷法」，因為傅當時很想要競選立法院院長，這過程是否有變相買票的問題，必須繼續追究。

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陳培瑜說，「政治獻金法」規定，所有候選人一旦有不相當對價的給付，必須依法申報及管理，但現在這些藍營立委候選人有無依法申報，有無可能涉及違反捐贈、以及候選人未依規定申報政治獻金，大家都非常好奇。

陳進一步質疑，傅崐萁與中國的關係非常良好，讓人深度懷疑這些好幾萬份的「政治修容組」，可能是來自中國資金？這也疑似違反「國安法」及「反滲透法」，因為「國安法」第2條和第7條、「反滲透法」第3條都規定，不得為境外敵對勢力（中國）影響台灣選舉，同時「政治獻金法」第7條更明確規定，中國資金不得捐贈政治獻金，呼籲檢調盡快啟動調查其背後所代表的勢力及資金。

陳培瑜呼籲，傅崐萁應該要趕快站出來說明，傅辦昨天僅簡單回應說「一切依法」，但依的是什麼法？心裡真的有台灣法治嗎？還是一再利用台灣的民主法治，來操控破壞台灣的民主法治？相信大家都已看在眼裡。

民進黨團幹事長吳思瑤也補充說，民眾黨有戰國策，國民黨有戰天下，而戰天下會否成為「類木可公司」？左手、右手搞不清楚。傅崐萁可能違反的法規，包括政治獻金申報不實、「刑法」的偽造文書，以及違反「選罷法」期約賄選的嫌疑；是否來自中國資金，也恐怕違反「國安法」及「反滲透法」。這都是非常具體可能涉及違法的事項，盼檢調等相關單位動起來，政治獻金的主管機關監察院也應當好好查一查。

吳思瑤強調，最大問題已經浮現，鍾小平自稱是「被送」，但多數藍委在申報上說是「支出」，應當申報的是收入受捐贈，而非宣傳支出，這恐怕涉及諸多國民黨立委的集體造假，相關單位應徹查嚴辦。

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