李喬擔綱罷免邱鎮軍領銜人 尹立致敬：他將「民主」寫進行動

尹立形容李喬將「民主」寫進行動。（翻攝臉書）

2025/02/13 11:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕90歲客家文學家李喬（本名李能棋）擔任苗栗第二選區國民黨立委邱鎮軍罷免案領銜人。罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立今表示，當民主受威脅時，人民是否有責任站出來，李喬將「民主」寫進行動，他要向李喬致敬。

尹立形容李喬不僅是一位卓越作家，更是一位以生命實踐民主精神的知識分子，他以90歲高齡毅然擔任罷免苗栗立委邱鎮軍的領銜人，這不只是個人選擇，而是他對社會責任的堅持。

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尹立強調，罷免是民主制度賦予人民的重要權利，當民意代表違背選民託付、背離民主價值，人民就應該勇敢行使這項權利；李喬先生清楚地看見台灣民主來之不易，若不敢挺身捍衛，將難逃退步的命運，他的發聲是一記警鐘，提醒大家不能對政治冷漠，不能容忍民意被踐踏。

尹立認為，一個社會的進步，取決於每個人的選擇，李喬先生以文學為筆，長年記錄台灣歷史與人民的抗爭，如今再次站在最前線，將「民主」寫進行動；他的勇氣與堅持提醒我們，民主不該只是一句口號，而是需要每個人用行動去守護。

尹立指出，他要向李喬先生致敬，讓我們以他為榜樣，肩負起這一代人的責任，不讓台灣的民主在我們手中沉淪，罷免是為了守護，行動是為了未來。

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