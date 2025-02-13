為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李喬擔綱罷免邱鎮軍領銜人 尹立致敬：他將「民主」寫進行動

    尹立形容李喬將「民主」寫進行動。（翻攝臉書）

    尹立形容李喬將「民主」寫進行動。（翻攝臉書）

    2025/02/13 11:52

    〔記者王榮祥／高雄報導〕90歲客家文學家李喬（本名李能棋）擔任苗栗第二選區國民黨立委邱鎮軍罷免案領銜人。罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立今表示，當民主受威脅時，人民是否有責任站出來，李喬將「民主」寫進行動，他要向李喬致敬。

    尹立形容李喬不僅是一位卓越作家，更是一位以生命實踐民主精神的知識分子，他以90歲高齡毅然擔任罷免苗栗立委邱鎮軍的領銜人，這不只是個人選擇，而是他對社會責任的堅持。

    尹立強調，罷免是民主制度賦予人民的重要權利，當民意代表違背選民託付、背離民主價值，人民就應該勇敢行使這項權利；李喬先生清楚地看見台灣民主來之不易，若不敢挺身捍衛，將難逃退步的命運，他的發聲是一記警鐘，提醒大家不能對政治冷漠，不能容忍民意被踐踏。

    尹立認為，一個社會的進步，取決於每個人的選擇，李喬先生以文學為筆，長年記錄台灣歷史與人民的抗爭，如今再次站在最前線，將「民主」寫進行動；他的勇氣與堅持提醒我們，民主不該只是一句口號，而是需要每個人用行動去守護。

    尹立指出，他要向李喬先生致敬，讓我們以他為榜樣，肩負起這一代人的責任，不讓台灣的民主在我們手中沉淪，罷免是為了守護，行動是為了未來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播