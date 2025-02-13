韓國瑜盼民進黨別推「大罷免」 學者陳俐甫批：憲法沒念好

總統賴清德2月10日邀五院院長會商國政，立法院長韓國瑜與會。（總統府提供）

2025/02/13 12:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央政府總預算案遭藍白亂砍爭議未決，立法院長韓國瑜日前在五院協商要求，民進黨不要大罷免，行政院不要提覆議，可用「追加預算」方式解決。學者批評，總統無法叫人民不能行使罷免權，韓國瑜是搞錯方向，一個立法院長卻連憲法都沒念好。

台灣教授協會會長陳俐甫受訪批評，韓國瑜是立法院長，卻在五院院際協商中要求民進黨不要大罷免，這是非常荒謬的。修憲後，全體國民是無形之國民大會，公民權利是最高的，人民有權可以行使罷免，韓國瑜卻要求不得大罷免，這不是立法院長在五院協商中該講的，難不成是把主持會議的賴清德總統當成「賴主席」。

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陳俐甫分析，韓國瑜言下之意是指大罷免都是民進黨操弄的，所以要停止大罷免，民進黨若附和韓說不要大罷免，剛好落入國民黨的圈套，變成是大罷免背後的影武者。韓在協商所講那一套論述，已經是認知戰層級，未來可能藉此定罪民進黨。

他強調，在總預算案部分，行政院如果接受韓國瑜主張不提覆議，等於是對藍白認輸，讓亂砍預算變成有理，更會被操弄成在野黨是合理刪減預算，所以政院不提覆議，有需要再追加預算就好，屆時藍營可大肆宣傳「沒有亂砍亂刪，因為政院不提覆議」云云。對於韓國瑜的提議，行政院若接受，國民黨便可進一步削弱大罷免聲勢，針對中央政府總預算案，政院應提覆議，表明反對立場。

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