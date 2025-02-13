黃國昌列中國官媒最愛前20 沈榮欽點出關鍵時間：很難以巧合解釋

台灣民間研究團隊IORG的最新研究報告出爐，中共官媒的抖音頻道最常引用的台灣人物前20名，其中包括國民黨主席朱立倫、民眾黨代理主席黃國昌（見圖）等人。（資料照）

2025/02/13 14:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民間研究團隊IORG的最新研究報告出爐，中共官媒的抖音頻道最常引用的台灣人物前20名，其中包括國民黨主席朱立倫、民眾黨代理主席黃國昌等人。加拿大約克大學副教授沈榮欽發文點出，在黃國昌加入民眾黨前，抖音上的影片幾乎都是罵黃國昌的，但在入黨後，正好翻轉了一百八十度，變成是以讚美柯文哲、罵賴清德的正面形象出現，而在總統大選時抖音上的影片也幾乎一面倒的讚美柯文哲，對此沈榮欽直言「這一切很難以巧合解釋」。

「台灣資訊環境研究中心（IORG）」研究指出，2024年10月至11月，美國總統大選前後各1個月內，中共官媒抖音頻道最常引用的台灣人物前20名，包含蔡正元、栗正傑、郭正亮、唐湘龍、黃國昌等人，可視為中共視角的「台灣代表」。

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沈榮欽在臉書發文指出，報告中表示，第20名的黃國昌以批評「民進黨貪腐」、「賴清德獨裁」入榜，中共引用其發言，有助強化宣傳台灣政府、民主的負面形象。

沈榮欽表示，因為IORG的調查只觀察一個月的抖音，若是觀察所有時間，就會發現一些有趣的事情。像是幾乎所有黃國昌的「抖音影片」，都是在他加入民眾黨之後才加入的。對照台灣總統大選時抖音幾乎一面倒的讚美柯文哲，遠超過侯友宜以及賴清德，這點十分有趣。

沈榮欽也指出，在黃國昌加入民眾黨之前，僅有的抖音正好是罵黃國昌的，説時代力量的黃國昌「飆演技、愛作秀」。但是黃國昌加入民眾黨之後，所有的影片都是以罵民進黨、讚美柯文哲、罵賴清德的正面形象出現，正好翻轉了一百八十度：在時力被抖音批評，在民眾黨受到抖音吹捧。因此黃國昌用從前反共來替自己辯護，相當可笑。

沈榮欽也提到，最喜歡黃國昌的中共官媒，正好是前陣子被八炯揭發的《海峽導報》以及《台海網》，兩者均隸屬中共福建省委機關報「福建日報報業集團」。因為經陸委會評估《海峽導報》有明顯從事對台統戰工作性質，且《海峽導報》社務委員林靖東曾拿經費捏造民調介入總統大選，並非單純的新聞媒體，因此停止《海峽導報》及其所屬福建日報報業集團來台駐點。

對於這些現象，沈榮欽也直言「這一切很難以巧合解釋」。其他網友則紛紛留言諷刺「穿越時空罵自己的男人」、「他過去的言論都是在預告自己的未來」、「為虎作『昌』無誤」、「真正的黃國昌到底被關在哪個地下室為什麼都找不到」、「咆哮昌這十年期間確實從反共到舔共、來個無恥卑鄙骯髒的180° 大轉變啊」、「一貫的是：不管在哪個黨，我昌就是要當頭」。

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