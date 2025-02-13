9旬國寶作家李喬接手罷免領銜人 苗栗罷團：讓大家走出恐懼

由於李喬年事已高，不適合奔波，其外孫女梁小姐今在中選會前代為轉達聲明。（記者李文馨攝）

2025/02/13 10:56

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，而苗栗縣罷免團體在連署過程屢遭刁難，原領銜人甚至因地方打壓而退出。不過，罷免藍營立委陳超明、邱鎮軍的民團今（13日）赴中選會遞件，其中高齡90歲國寶級作家李喬更擔任罷免邱鎮軍領銜人；罷團人士說，「李喬老師的加入讓大家走出恐懼，他已成為我們的精神領袖」。

全台各地罷免國民黨立委的民團分2梯次遞交第一階段提議書，首梯次送出19案，第2梯次送出12案，罷免彰化縣立委謝衣鳯的民團「罷免缺衣不可」，昨也向中選會遞件；另外，罷免苗栗縣藍委邱鎮軍、泛藍無黨籍立委陳超明的民團於今日送件。國民黨39席區域立委，至少有33席面臨罷免。

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由於李喬年事已高，不適合奔波，其外孫女梁小姐今在中選會前代為轉達聲明。李喬表示，他用一生在書寫台灣的故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志，如今面對民主遭受威脅、台灣有難，他選擇站出來擔任罷免邱鎮軍的領銜人，「這是我身為台灣公民的一份責任，更是義務。」

李喬強調，台灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮。立委應該為民服務，而非背離選民、傷害地方。他說，「當政治權力偏離正道，人民就應該站出來，以行動反抗不公。罷免是一種民主機制，不是個人恩怨，而是捍衛選民意志的必要手段。」

他也提到，自己生於這塊土地，一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理，如今選擇以行動來書寫歷史，堅守獨立精神，拒絕屈服，這是為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。

罷免陳超明的領銜人陳小姐坦言，她與李喬並非最初的領銜人，但他們深刻明白每位連署人與志工長期在苗栗政治環境下所感受到的恐懼，這種情況就如同花蓮一般困難。她說，苗栗的罷免志工為了一個不可能的任務聚在一起衝，因為他們都是一群愛台灣、愛家人的傻子，台灣有難，就如同李喬的信仰「反抗就是愛」。

談及地方打壓情況，陳小姐表示，連署期間不僅遭受對方支持者的言語攻擊，由於地方店家都心存顧慮，他們在苗栗尋找連署地點也處處碰壁。她指出，在尋找適合的領銜人選時，想到了曾在大埔事件中並肩作戰的李喬，透過朋友詢問後，老師卻毫不猶豫地一口答應。

陳小姐強調，李喬老師不僅是苗栗、客家的代表，更是台灣重要的精神人物，他的加入讓大家走出恐懼，雖然現在還是有些恐懼，但李喬老師已成為他們的精神領袖。

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