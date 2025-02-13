「地動刪瑤」發起人賴苡任：罷免吳思瑤就是罷免柯建銘

「地動刪瑤」罷免案召集人賴苡任（左）。（賴苡任提供）

2025/02/13 10:28

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘去年喊話要罷免國民黨區域立委，近日多名立委罷免案已送案。「地動刪瑤」罷免案召集人賴苡任今受訪表示，柯建銘日前稱讚民進黨團幹事長吳思瑤是「女版柯建銘」，這已經可以成為罷免理由了，「罷免吳思瑤就是罷免柯建銘」。

賴苡任今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他表示，他不喜歡所謂的強連結，也就是罷免誰就是罷免誰，例如之前有人說罷免誰就是罷免國民黨團總召傅崐萁，但傅崐萁是區域立委，不是不能罷掉的不分區立委，這樣的連結沒有邏輯。

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但賴苡任說，今天柯建銘已經說「吳思瑤是女版柯建銘」，表示是認證吳思瑤就是柯建銘，因柯建銘是不分區立委罷不掉，但現在他可以正大光明的說，「罷免吳思瑤就是罷免柯建銘」」。

賴苡任表示，吳思瑤是很認真的立委，但被罷免跟吳思瑤地方建設無關，但吳擔任黨團幹事長卻隨便造謠，完全沒有在約束自己的言論，盡情的去脈絡化攻擊在野黨，就連立法院秘書長都在朝野協商休息時直言，吳思瑤完全在去脈絡化。

賴苡任說，在連署過程中反應特別熱烈，這讓他很驚訝，很多人來連署不是帶著仇恨來，是帶著希望來的。他也一直強調，「罷免沒有仇恨，只有吳思瑤的不適任」，所以來連署的人的心態是過去沒機會投這一票，今天終於有希望投下這一票，他們是帶著溫暖和希望的。

對於國民黨團昨天提出政府超徵稅收，應普發全民現金一萬元。賴苡任表示，要拿去還國債、特別預算，在野黨都沒意見，但會提出普發現金就是對政府如何使用這筆錢沒有信任，還給民眾是最直接的。而政府本來就要提出不能還錢於民的理由是什麼，不是只會批評國民黨是民粹。

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