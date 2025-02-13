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    讓民眾安心 國民黨籲政府及早規劃採購公費疫苗

    中華民國基層藥師協會理事長沈采穎 （左起）、台灣護理學會榮譽理事長王桂芸、防疫學會理事長王任賢、組發會社會部主任水雲翔13日出席「關心流感疫情發展，民眾出國應如何注意」記者會，提供流感疫情預防專業意見。（記者張嘉明攝）

    中華民國基層藥師協會理事長沈采穎 （左起）、台灣護理學會榮譽理事長王桂芸、防疫學會理事長王任賢、組發會社會部主任水雲翔13日出席「關心流感疫情發展，民眾出國應如何注意」記者會，提供流感疫情預防專業意見。（記者張嘉明攝）

    2025/02/13 10:39

    〔記者施曉光／台北報導〕由於近期流感疫情升溫，國民黨今日上午召開「關心流感疫情發展，民眾出國應如何注意」記者會，該黨組發會社會部主任水雲翔表示，雖然行政院上週已宣布要增購10萬劑疫苗，但國民黨仍要呼籲政府及早規劃採購公費疫苗，以防疫苗一旦用完，民眾仍有疫苗可以安心施打。

    出席記者會的防疫學會理事長王任賢則指出，雖然施打疫苗是最好的防疫作法，但目前的疫苗是去年打剩的，病毒一直在變化，如果用現有的疫苗來防當下的流感，就像是「拿明朝的劍，斬清朝的官」；他強調，疫苗施打著重於時機，臨時抱佛腳沒有用，呼籲政府以後施打疫苗的力度要再加強，不要每年都有剩餘疫苗。

    王任賢提醒民眾，得到輕症流感不必擔心，而且輕症可以讓大家產生抗體，非常好，所以千萬不要忌諱得到流感，只是不舒服幾天，但如果體溫連續3天達到39度以上，這表示身體沒有產生抗體，病情就會惡化，因此個人健康管理很重要，流感並非依靠藥物，而是自身的免疫力，如果在國外時發現自己有這種現象，就要趕快回國，如果出國前已有症狀，就不要冒險出國。

    國民黨醫療委員會副主委王桂芸表示，流感的重點在於個人自我防護，如果大家能把自己保護好，相對也就保護了別人，民眾在出國應先了解自身狀況與目的地的疫情狀況。

    王桂芸提醒國人，當政府宣布施打疫苗時，民眾就應該配合，而且不要認為出國前施打疫苗就會有效，因為疫苗產生效果需要2週時間，她建議民眾要先請醫生評估，再做行程規劃，否則坐在飛機上高空會影響免疫力，而且飛機是密閉空間，容易降低防護力。

    水雲翔表示，根據疾管署公布，類流感病例已有18萬例，還有28例死亡，上週開工後各醫療院所大排長龍，急診室人滿為患，雖然行政院已宣布增購10萬劑疫苗，但國民黨還是要呼籲政府及早規劃採購疫苗，尤其現在民眾施打的疫苗是在去年採購，行政院應該儘快採購公費流感疫苗，讓民眾可以安心施打。

    中華民國基層藥師協會理事長沈采穎 （左起）、台灣護理學會榮譽理事長王桂芸、防疫學會理事長王任賢、組發會社會部主任水雲翔13日出席「關心流感疫情發展，民眾出國應如何注意」記者會，提供流感疫情預防專業意見。（記者張嘉明攝）

    中華民國基層藥師協會理事長沈采穎 （左起）、台灣護理學會榮譽理事長王桂芸、防疫學會理事長王任賢、組發會社會部主任水雲翔13日出席「關心流感疫情發展，民眾出國應如何注意」記者會，提供流感疫情預防專業意見。（記者張嘉明攝）

    國民黨組發會社會部主任水雲翔。（記者張嘉明攝）

    國民黨組發會社會部主任水雲翔。（記者張嘉明攝）

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