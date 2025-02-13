9旬國寶作家李喬接苗二罷免領銜人 朱宥勳：對不起低估了您的意志

苗栗近日傳出罷免領銜人因遭受壓力而退出，高齡90歲的台灣文學巨擘李喬（見圖）今宣布接手擔任苗栗第二選區罷免領銜人，引發外界關注。（資料照）

2025/02/13 10:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗近日傳出罷免領銜人因遭受壓力而退出，高齡90歲的台灣文學巨擘李喬今宣布接手擔任苗栗第二選區罷免領銜人，引發外界關注。作家朱宥勳對此發文介紹李喬在台灣文學的重要地位，並指「現在仍在世的作家裡，很難找到第二人，有超越李喬的份量」，朱宥勳也感嘆，本來因為李喬老師已90歲，在串聯作家連署時不願煩擾他，沒想到李喬老師直接衝一個更兇的，並直言「雖然我最近才又重讀了一些您的作品，但我還是低估了您的意志與能量⋯⋯」。

朱宥勳在臉書發文指出，年前在開始串連台灣文學作家連署時，他曾想過「要不要去邀請李喬老師」的念頭。他表示自己相信老師一定會願意，畢竟幾十年來，老師在客家運動、民主運動無役不與，他的文學作品也有強烈的反抗精神。但他很快就放下這個念頭，因為李喬老師都90歲了，還要去煩擾他，也實在太對不起。該換我們這些後輩盡自己的力量了。結果沒想到李喬老師直接衝一個更兇的，對此朱宥勳也笑稱「對不起！是我眼界太低！」

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朱宥勳指出，晚點一定又會有人出來說「李喬是誰啊我沒讀過」，為此他也發文整理關於李喬的事蹟。朱宥勳表示，從台灣文學戰後的世代論，第一世代是跨越語言束縛，在國民黨政府壓抑所有本土文化的環境下，艱難打下文學基業的鍾肇政、葉石濤的一代。第二世代，則是在上述基礎下，推高台灣文學成就的一代，其中的代表人物，就是李喬、鄭清文、陳映真、郭松棻等人。

朱宥勳直言，李喬老師，幾乎就是第二世代領頭人物中，碩果僅存的作家了。所以論成就、論資歷、論歷史功業，現在仍在世的作家裡，很難找到第二人，有超越李喬的份量。朱宥勳也說「由他擔任罷免領銜人，也真是很給邱鎮軍面子了。很會打架是不是，再打啊」。

朱宥勳表示，他在上課時常常跟學生說，台灣文學的思潮流轉，基本上也可化約為「兩黨執政」：關懷社會的「現實主義」思潮，力求藝術突破的「現代主義」思潮，總會交叉主宰台灣文壇。而李喬的貢獻之一，就是融會了兩家之長，發展出一種「有強烈現實關懷，卻又吸納現代手法」的新境界。因此，他有一系列精煉卻又充滿土地氣息的短篇小說，也以「寒夜三部曲」，開創了長篇歷史小說的超級高標。至今，「寒夜三部曲」仍然是台灣歷史小說無法跳過的經典。

朱宥勳說明，台灣歷史小說有什麼重要的呢？我們這幾個月一直講到楊双子的得獎作《臺灣漫遊錄》。巧不巧？那也是歷史小說。朱宥勳強調「這不是巧合，這是文學傳統的繼承與對話」、「沒有李喬（和其他台灣作家），在國民黨全面封殺的年代，以小說『結晶』、『搶救』了台灣歷史題材，就難以維繫台灣人數百年記憶的一線香火。沒有他們，就沒有後面百花齊放的台灣史書寫，當然也就不會有接力到這一代的楊双子（和其他年輕台灣作家）」。

朱宥勳提到，近日許多空帳號以及心腦皆空的帳號，面對台灣作家的積極表態，只能以「我沒讀過啦這些都不重要」來反擊，其實是滿可憐的。對每個人來說，多讀書是好事，這是毫無疑問的。不過，殘酷的是，不是每個人讀同一本書，都會有一樣的效果。一本書給你讀、給我讀、給他讀，產生的影響可能完全不同。

朱宥勳指出，在李喬的年代，他們的書都不算暢銷。在他們最認真寫作的年代，官方的文學獎也不把他們放在眼裡。在那個年代，當然也沒有文化部補助，讓他們有機會外譯，站上國際舞台。不過朱宥勳強調「但這代表他們一生的寫作毫無意義嗎？不，他們的寫作就算只對一小群人有意義，只要那一小群人，也和他們是聲氣相通、意志相類的精銳寫作者，只要他們帶著一樣的意志繼續寫作，繼續說出該說的話，那這一切就不會沒有意義」、「一條大河，只要還沒被截斷，就能繼續奔流下去」。

朱宥勳在文末也提到，最後，我還是要跟李喬老師道個歉：對不起，雖然我最近才又重讀了一些您的作品，但我還是低估了您的意志與能量⋯⋯。

苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出。對此，邱鎮軍表示，可見大家都認為是不對的事情，且由此事看來，百姓對大罷免真的非常反感。（資料照，記者彭健禮翻攝）

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