中市「敲羅行動」認東、南區是弱勢區 要加強2區連署力道

中市罷免團體「敲羅行動」規劃二階的連署站，要加強東區及南區。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/13 10:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前台中市多個罷免國民黨立委的公民團體雖已送出第一階段提議名冊，但為了無縫接軌第2階段的連署罷免，正積極尋固定連署點及培訓志工，第6選區「敲羅行動」陳姓志工表示，目前中、西、東、南4個行政區中，西區及南區各設2個固定據點，中區及東區只有1個固定據點，由於東、南區是國民黨立委羅廷瑋的本命區，被罷免團體視為罷免的弱勢區，因此要加強此兩區的連署力道。

由於目前已送出第一階段提議名冊至中選會的罷免團體，為維持熱度，仍持續設攤，除了解答民眾第二階段連署疑惑，並受理民眾填寫同意書，一旦中選會一階提議名冊審核通過，就馬上打電話連絡民眾來進行2階段的連署。

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「敲羅行動」的陳姓志工表示，由於今天雨勢太大，因此取消設攤，以免志工淋雨太辛苦。

對於2階段連署的前置作業，第4選區的「廢翔行動」希望能做到一個里一個連署站，「敲羅行動」 陳姓志工表示，跟其他罷免團體的目標是一致的，也是希望一里一連署站，目前6選區已做到一個行政區一個連署站，但他認為6選區的東、南區是羅廷瑋的本命區，是罷免連署的弱勢區，因此未來增設連署站，會加強東區及南區。

陳姓志工指出，預計中選會會在28日完成審查，因此2階的罷免連署約在3月1日開始，目前正在盤點、培訓期，2月份就是整備期。

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