鍾小平承認傅崐萁1萬份「競選小物」 林楚茵：中國操控經濟犯滲透台灣選舉

立委林楚茵。（資料照）

2025/02/13 12:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平12日公開承認，他在選立委時確實有收到一萬份修容組，而且是傅崐萁「贈送」的！對此民進黨立委林楚茵分析這行為的違法事項，直言「中國操控經濟犯伸黑手滲透台灣選舉。」

林楚茵在臉書PO文表示，國民黨議員鍾小平親口證實，收「花蓮王」傅崐萁贈送的一萬份中國製競選小物！另外有民眾揭露，到去年12月只要填寫一張「中正萬華立委調查表」（選項：吳沛憶、黃國昌、鍾小平），就能獲得傅鍾修容組，數量龐大到選舉結束還能持續發送！傅崐萁「贈送」競選小物的荒誕行為已經牽涉賄選、違反政治獻金法，甚至是中國勢力介入台灣選舉。

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林楚茵指出，違法事項1，疑似國民黨黨團總召賄選，若傅崐萁透過贈送競選小物，來收買人心、影響當選後的立院總召選舉，已經構成賄選行為！將違反《選罷法》第99條、《刑法》第144條；違法事項2，違反《刑法》偽造文書、登載不實，鍾小平說競選小物是傅崐萁「免費贈送」，但若藍委在政治獻金申報時，將「送的」偽造成「買的」，那就涉及偽造文書罪，甚至在政治獻金查詢平台登載不實！

林楚茵續指，違法事項3，違反《政治獻金法》未依法申報政治獻金，「不相當對價之給付」就是政治獻金，必須依法申報與管理。藍營候選人接受傅崐萁贈送的免費競選小物，若未依法申報，則可能涉及違法捐贈或候選人未依規定申報政治獻金；違法事項4，違反《國安法》《反滲透法》中國勢力介入選舉，國安法第2、7條及反滲透法第3條，均規定不得為「境外敵對勢力」（中國）影響台灣選舉；以及政治獻金法第7條更明確規定：中國資金不得捐贈政治獻金！

林楚茵分析，傅崐萁若拿不出購買憑證，或推託「戰天下」公司只是他前下屬成立，根本無關，那麼這些競選小物不只中國製造、可能是中國購買，甚至是「中國贈送」，試圖影響台灣選舉，將是中國透過「傅隨組織」傅崐萁直接滲透台灣！

林楚茵呼籲，檢調快查！這些「競選小物」的資金來源到底是什麼？是否由中國指示、甚至直接由中國提供？這麼多小物，是不是為了交換「立院總召」的位置？

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